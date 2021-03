Primii care vor susține simulările sunt elevii de clasa a XII-a, apoi cei de clasa a VIII-a, care se pregătesc pentru evaluarea națională.

”Faptul că astăzi avem un an de la declanșarea care a generat predarea online a aproape întregului an care s-a scurs, evaluările sunt extrem de importante. Da, simulările vor fi permise cu prezență fizică începând cu data de 22 martie, respectiv 29 martie, pentru examenele naționale. Sunt permise, de asemenea, cu prezență fizică, evaluările elevilor de clasele a II-a, a IV-a și a VI-a.

Ministerul Educației a ținut foarte mult la aceste evaluări, care arată unde ne aflăm după un an de predare online. Dacă nu vom avea aceste evaluări, nu vom ști care este realitatea din sistem, nu vom ști cât de mult, pentru că este clar că elevii au pierdut foarte mult pe baza predării online.

Evaluările la clasa a II-a sunt cele care urmează după simulările pentru examenele naționale, începând cu data de 20 aprilie, apoi elevii de clasa a VI-a vor începe în data de 12 mai evaluările, iar elevii de clasa a IV-a vor începe în data de 18 mai. Acesta este calendarul după care se vor derula toate aceste evaluări și simulări care sunt permise cu prezență fizică pe baza ordinului comun, ministrul Educației, ministrul Sănătății”, a declarar Sorin Cîmpeanu.

Citeste si: Kelemen Hunor: „Vrem, nu vrem, şi la noi vine valul trei”

”De asemenea, este esențială prezența la orele de recuperare, care sunt permise cu prezență fizică, sunt deschise oricărui elev de la clasa I-a, până la clasa a XII-a, în orice școală, indiferent de scenariu în care funcționează aceasta”, a adăugat ministrul potrivit antena3.ro.