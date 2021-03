Bucureştiul revine în scenariul roşu după ce rata de infectare a trecut de 3 cazuri la mia de locuitori. Astfel, ar urma să fie impuse noi restricţii, însă o decizie în acest sens va fi luată de Comitetul Muncipal Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă care se va întruni chiar astăzi.

„Situația nu este îngrijorătoare în ceea ce privește răspândirea în acest moment în România, dar faptul că a fost izolată reflectă de fapt o evoluție naturală pe care nu putem să o evităm, dar pe care încercăm să o controlăm. Această tulplină din Africa de Sud are aceeași contagiozitate ridicată ca și tulpina din Marea Britanie, iar în ceea ce privește protecția pe care o oferă vaccinurile încă este în studiu, iar răspunsul imun protector după vaccinare s-ar putea să nu fie la fel de eficient. Există cu siguranță o anumită eficiență a răspunsului imun, dar rămâne de văzut dacă este similiară cu tulpina clasică sau discutăm despre un răspuns mai redus.”, a declarat medicul.

Rafila face și niște previziuni pentru umătoarele două luni.

„Cred că va continua să crească numărul de îmbolnăviri în perioada următoare, nu știu dacă în două luni, sper să nu fie așa. Important este să se stabilizeze creșterea, având în vedere că și vaccinarea se extinde. Cred că, în umătoarele două luni dacă lucrurile merg așa cum ar trebui să meargă și sper fie așa, cel puțin încă 2 de milioane de persoane din România să fie vaccinate chiar cu ambele doze de vaccin și încă vreo 2 milioane cu prima doză și atunci, sigur că am putea să ne gândim că lucrurile ar putea să fie aduse sub control, mai ales că deja lumea știe ce are de făcut, toate tipurile de activități care sunt în desfășurare, țin cont de măsurile de prevenire a transmiterii bolii și probabil că ceea ce a lipsit anul trecut, ar trebui să se întâmple anul acesta. Din păcate, nu observ foarte clar acest lucru. Parteneriatul între populație și autorități ar trebui să existe, semnele de la Ministerul Sănătății încă sunt ezitante și lumea nu vede în autoritatea de sănătate un paterner cu adevărat.”, a afirmat Rafila.

Alexandru Rafila a vorbit despre eventualele restricţii care se vor impune.

''Restricţiile trebuie adaptate situaţiei locale, iar cifrele acestea care ne includ în anumite scenarii trebuie judecate în funcţie de contextul local. Mie îmi pare bine că ieri în sfârşit Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a luat o decizie care excede prevederilor anteriore, în sensul că elevii din clasele terminale vor urma cursurile în această perioadă, cu toate că teoretic nu trebuiau să o facă. Acest tip de abordare sensibilă cred că este răspunsul raţional şi în ceea ce priveşte numărul de cazuri, incidenţa acumulată care se semnalează într-o localitate trebuie evaluat impactul, sau probabilitatea de a se accelera sau nu transmite o cifră mare, pentru că pot fi situaţii diferite, cazurile pot fi concentrate într-un singur loc şi atunci comunitatea nu este afectată, sau poate fi vorba de o răspândire comunitară şi atunci există probleme. Trebuie judecat de la caz la caz, deci nu trebuie luate măsuri generale care pot să pună în pericol viaţa noastră economică şi socială'', a spus Alexandru Rafila, potrivit antena3.ro.