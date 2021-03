Conform datelor companiei, termenii cu cel mai mare avans în categoria livrări au fost: delivery, alimente livrate acasă sau cumpărături online livrate acasă.

Totodată, în timpul carantinei, românii au căutat soluţii "online", această categorie înregistrând o creştere, de la an la an, de 21%. În topul acestor căutări regăsim: dex online, filme online 2020, filme online subtitrate, filme online subtitrate în română, table online sau chess online. Luna martie a anului trecut a consemnat cea mai mare creştere a căutărilor de soluţii online, raportat de la un an la altul, respectiv de 65%.

În acelaşi timp, românii au căutat pe Google şi divertisment, pe segmentul hobby-urilor fiind consemnată o creştere de 25%. Preferinţele românilor au vizat: epic games, steam, jocuri online, ps5 sau triviador. Datele Google relevă faptul că, în 2020, căutările românilor în categoria de livrări online s-au majorat cu 58% faţă de anul anterior, cu vârfuri de 200% raportate în luna aprilie. Clasamentul acestei categorii are pe primele trei locuri: KFC delivery, Anna delivery şi Mc delivery.

De asemenea, căutările ce aveau ca subiect biroul s-au dublat în cursul anului trecut, iar trendul se estimează că va continua şi în 2021. La începutul acestui an, în ianuarie, s-a înregistrat o creştere pe acest segment de 125%, raportat la perioada de referinţă. Pe acest segment, românii au fost interesaţi de: scaun birou, birou, birou copii, dar şi de laptop, laptop emag, laptop altex şi laptop gaming.

Românii au dorit şi să petreacă mai mult timp afară, generând astfel o creştere de 40% pentru căutările de camping şi grădinărit, arată datele raportului întocmit de Google. La categoria 'casă şi grădinărit, în 2020, a fost consemnat un salt de 39% al căutărilor pe Google, urmate de cele pentru jucării şi jocuri (+32%), electrocasnice (28%), alimentaţie şi băuturi (27%), hobby-uri şi timp liber (25%), îmbrăcăminte şi încălţăminte (20%), cărţi şi reviste (16%), frumuseţe şi îngrijire personală (15%) şi bijuterii (12%),

Google a organizat, joi, evenimentul online cu titlul "Retail în România după un an de Covid: impact şi tendinţe pentru 2021", informează Agerpres.