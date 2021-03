Parlamentarul cere Guvernului să-i susțină demersul și să realizeze un program național de consolidare, de expertizare și de construire de locuințe de necesitate.

„44 de ani de la cutremurul din 1977...

În urmă cu 44 de ani, în 56 de secunde, peste 1.500 de persoane și-au pierdut viața, iar 35.000 de locuințe au fost distruse. Numai în Capitală s-au prăbușit 33 de clădiri.

Din păcate, Bucureștiul încă este capitala europeană cu cel mai ridicat risc seismic. Până în anul 2016, nimeni nu s-a gândit suficient la clădirile orașului. Nu s-a făcut mare lucru în 30 de ani. Doar 20 de imobile au fost consolidate, din banii statului, până în 2016.

Cât am condus Capitala am făcut primii pași importanți pentru SIGURANȚA OAMENILOR. Împreună cu echipa mea, formată din specialiști, AM DEBLOCAT programul de consolidări și am redat bucureștenilor ÎNCREDEREA în autoritățile locale. Sunt realizări, cifre concrete, pe care nu le vor putea șterge, oricât și-ar dori, cei care sunt vremelnic la conducerea Capitalei.

10 milioane de euro pentru lucrări, în 2020

În perioada 2016-2020, Programul București Trainic a însemnat:

- 200 de imobile incluse în programul de reducere a riscului seismic pentru: Expertizare, Proiectare sau Reproiectare, Intervenții de urgență și Punere în siguranță, Consolidări imobile din clasa RS I, Reparații fațade imobile din clasele RS II și RS III.

- 22 de imobile au fost incluse în programul de consolidări pentru lucrările de proiectare și execuție, iar 5 dintre ele sunt în procedură de recepționare a lucrărilor.

Numai în 2020, în situația unui buget de criză, s-au făcut plăți concrete de peste 10 MILIOANE DE EURO pentru lucrări.

Programul de reducere a riscului seismic înseamnă să lucrezi PENTRU OAMENI. Să îi sprijini când au probleme, să le întinzi o mână de ajutor. Pentru că ajutând un om, ajuți comunitatea…Nimic nu este pe persoană fizică…

De aceea, m-au revoltat vorbele unui consilier general USR+ pe care l-am auzit spunând că e RĂU pentru bugetul PMB dacă ajuți bucureștenii cu venituri reduse să își consolideze casele. Păi tocmai asta i-a convins pe oameni să vină CU ÎNCREDERE în Programul București Trainic! De unde să-și permită un proprietar cu pensie de 800 - 1.000 de lei să plătească zeci de mii de euro pentru o consolidare? Și dacă nu folosești banii din buget pentru oameni, atunci pentru ce îi folosești? Să faci audituri inutile, dar scumpe?

În 2017, am propus Consiliului General ca proprietarii cu venituri mici să nu plătească nimic pentru consolidare, iar cei cu venituri medii să plătească doar jumătate. În următorul an, peste 3.000 de bucureșteni își doreau consolidarea.

În calitate de parlamentar, senator de București, mă voi lupta ca persoanele cu venituri reduse să fie ajutate în continuare. Guvernul trebuie să se gândească și la ei, dar și la noi, toți ceilalți, cei care trecem pe stradă, lucrăm, învățăm în astfel de clădiri, indiferent că lucrăm în București sau Brașov.

„Oamenii nu trebuie să mai plătească nimic”

Ministerul Dezvoltării trebuie să regândească programul național de consolidări. OAMENII NU TREBUIE SĂ MAI PLĂTEASCĂ NIMIC pentru aceste lucrări, dacă ne dorim să accepte cu ușurință realizarea lucrărilor.

Avem nevoie de un PROGRAM NAȚIONAL DE CONSOLIDARE, pentru că toate clădirile îmbătrânesc, nu doar oamenii…De aceea, săptămâna viitoare voi depune un proiect de lege prin care statul se va implica în susținerea 100% a cheltuielilor de consolidare pentru persoanele cu venituri mici și medii, din toate orașele cu risc seismic din România.

Avem nevoie un PROGRAM NAȚIONAL DE EXPERTIZARE. Cred că expertizarea tehnică ar trebui să devină obligatorie pentru toate imobilele, la anumite intervale de timp. Acum legea spune că trebuie expertizate doar imobilele care prezintă degradări sau avarieri. Dar avem cu toții vecini care și-au dărâmat peretele dintre bucătărie și sufragerie sau au tăiat un stâlp care îi încurca în casă…Și în acest caz, trebuie identificate fondurile necesare finanțării acestor expertize acolo unde proprietarii nu-și permit. Trebuie să existe bani pentru că este în joc viața oamenilor!

Avem nevoie de un PROGRAM NAȚIONAL DE CONSTRUIRE DE LOCUINȚE DE NECESITATE, unde oamenii pot fi relocați în timp ce locuințele lor sunt în consolidare. Astăzi nu sunt suficiente, iar consolidarea cu locatarii în imobil este aproape imposibilă. Nu poți locui în șantier.

În București, ne-am lovit de acest aspect. Există blocuri cu sute de apartamente, proprietarii își doresc consolidarea, dar PMB nu avea unde să-i mute pe toți.

Se putea face mai mult în acești 4 ani? Cu siguranță! Mereu este loc de mai bine. Recunosc, ne-a ținut uneori în loc legislația învechită. Trebuie actualizate și corelate toate actele normative din domeniu, folosind experiența din teren. Colaborarea dintre autoritățile locale și centrale este obligatorie. Iar implicarea trebuie să vină din partea tuturor instituțiilor, forțelor politice, organizațiilor neguvernamentale.

„ACESTA POATE FI UN PLAN NAȚIONAL !”

De aceea, în calitate de Primar General, am transmis Președintele României și Consiliul Suprem de Apărare a Țării solicitarea de a recunoaște riscul seismic ca o problemă de siguranță națională. Pentru că afectează tot fondul construit din România, locuințe, spitale și policlinici, poduri, drumuri. Siguranța românilor nu trebuie să fie doar un drept din Constituție, ci una dintre responsabilitățile pentru care nimeni, niciodată, nu trebuie să o uite…”, scrie Gabriela Firea pe Facebook.