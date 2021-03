„Influencer meltdown new entry cu Selly Toată lumea este scandalizata ca pustiul minune al showbizului asculta manele, dar nimeni nu are o problema cu faptul ca a numit persoanele de 80 de ani „boșorogi”. Nu, nu mai poți face nici politica, nici morala, nici reforma atâta timp cât jignești bunicii celor ce te-au făcut cine ești. Ca sa nu mai vorbim despre bunicii tai.

Nu-i nimic, toată lumea are nevoie de un dus rece din când in când.

Si de un strateg specializat pe crisis management. Sau o Agentie. Sau MĂCAR un pr cât de cât cu capul pe umeri.

Spune cu mine, Rău, Rățușca, Rămurică

1. Recunoaste-ți greșeala

2. Reacționează pozitiv implicându-te in acțiuni de susținere a unor persoane in vârsta. Ce ar fi sa gătești o zi in cantina unui azil de bătrâni?

3. Respecta-ți publicul, povestește-i cum te simți, unde ai greșit si ajuta-i sa nu facă ce ai făcut tu.

Mie nu îmi pasa nici ca asculti manele si nici dacă scuipi sau nu semințe.

La treaba!”, scrie Iulia Albu pe Facebook.