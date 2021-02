„A fost unul dintre momentele în care chiar îmi pare rău că nu am coronavirus. Mi-aș fi dorit să am în seara asta. Mult coronavirus mi-aș fi dorit să am. Desigur, m-a oprit Poliția, evident. Pe mine mă opresc tot timpul pentru că, mă rog, circulând noaptea, non-stop mă opresc.

Pentru că ei sunt vigilenți, organul e vigilent - îl susțin - să ne apere, nu știu, n-am înțeles exact de cine, dar ne apără. Nu ne apără de Dincă.

Mi-a spus polițistul să-i dau actele și i-am pus buletinul pe geam. Și mi-a zis să-i dau buletinul dar i-am spus că nu îl dau. 'Cum adică nu?' Nu, nu îl dau. 'Sunteți obligat.' De către cine, l-am întrebat eu... A stat puțin și a spus: de ce nu îl dați? Și i-am spus: poate nu știți, dar e pandemie. 'Păi și ce dacă? Să știți că eu mă dezinfectez.' A mai stat puțin și am fost întrebat dacă am consumat băuturi alcoolice. Eram sigur că mă întreabă. I-am spus că nu și apoi am fost invitat să fac un test. Asta înseamnă să îți dai masca jos și să sufli în etilotest. Evident că a ieșit 0,0. Apoi mi-a cerut alte acte: talonul și restul", și-a început Mircea Badea povestea.