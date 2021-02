Sculptura din bronz "La jeune fille sophistiquee", realizată de Brâncuşi, reprezintă cea mai bine vândută lucrare semnată de marele artist, la o licitaţie de artă, ocupând locul 5 în topul celor mai scumpe sculpturi adjudecate. Bronzul, care este un portret stilizat al scriitoarei Nancy Cunard, a fost vândut cu 71 de milioane de dolari (comisioane şi taxe incluse) la o licitaţie organizată în 2018 de casa Christie's, la New York, stabilind un nou record de preţ pentru o creaţie a artistului român.

Lucrarea, realizată de Constantin Brâncuşi în 1932, ocupă locul 5 în topul celor mai scumpe sculpturi vândute la licitaţii, potrivit presei internaţionale. Pe primul loc în acest top se află lucrarea "L'Homme au doigt" de Alberto Giacometti, vândută cu 141,3 milioane de dolari, urmată de "L'Homme qui marche I" de Alberto Giacometti - 104,3 milioane de dolari, "Chariot" de Alberto Giacometti - 101 milioane de dolari şi "Rabbit" de Jeff Koons adjudecată cu 91 milioane de dolari.

Precedentul record de preţ pentru o lucrare realizată de Constantin Brâncuşi a fost stabilit în anul 2017, când bronzul realizat în 1913 şi intitulat "La Muse Endormie" a fost vândut de casa Christie's cu 57,4 milioane de dolari. Cu această lucrare Brâncuşi se află pe locul 8 în topul celor mai scumpe sculpturi vândute la licitaţiile de artă.

Între lucrările lui Constantin Brâncuşi vândute la sume ridicate în licitaţiile de artă se mai află: "Pasăre în văzduh" ("Oiseau dans l'espace"), în 2005, la New York, pentru 27,4 milioane de dolari, "Primul ţipăt" ("Le premier cri") - în 2011, la New York, pentru 14,8 milioane de dolari, "O muză" ("Une Muse") - în 2012, la New York, pentru 12,4 milioane de dolari, "Muză adormită I" ("La muse endormie I") - în 2015, tot la New York, pentru 9,1 milioane de dolari.

Preţuri excepţionale în licitaţii au obţinut şi fotografiile realizate de Brâncuşi. Între acestea se numără fotografia atelierului din 1930 - 1935 adjudecată în iunie 2019, în Elveţia, cu suma de 86.000 de euro, fotografia atelierului din 1928 - cumpărată în 2018, în SUA, cu 87.000 de euro, fotografia realizată în 1924 cuplului de sculpturi "Muza adormită" şi "Cocoşul" - adjudecată în 2019, la Paris, cu 207.590 de dolari, precum şi fotografia "Muzei adormite" realizată în 1912 - vândută anul acesta, la New York, cu 71.000 de euro.

Anul trecut, un număr de 15 scrisori de dragoste trimise de Constantin Brâncuşi iubitei sale Florence Meyer au fost adjudecate, la licitaţia Artmark, la preţul total de 38.250 de euro.

În 2019, tuşurile pe hârtie "Tete du premier pas" şi "Coloana sărutului" (dedicat soţilor Istrati), semnate de Constantin Brâncuşi, au fost cumpărate la 47.500 de euro, respectiv la 24.000 de euro. Tot în 2019, două scrisori olografe transmise de Constantin Brâncuşi nepoatei sale Ileana Brâncuşi au fost adjudecate la 11.000 de euro, tot la o licitaţie Artmark. În anul 2018, schiţele în tuş "La Colonne sans fin/La muse endormie" de Constantin Brâncuşi au fost cumpărate la 40.000 de euro.

Joi, cu o zi înainte de împlinirea a 145 de ani de la naşterea marelui sculptor, Artmark pune în vânzare lucrarea "Le Crocodile" şi fotografia "Cap de fată" ("Premiere pierre directe"), realizate de Constantin Brâncuşi. Potrivit Artmark, lucrarea "Le Crocodile" face parte din seria experimentelor de atelier realizate în plumb de celebrul sculptor şi va fi scoasă la licitaţie la preţul de pornire de 3.000 de euro.

Realizată de Brâncuşi în anul 1949, lucrarea provine din Fondul Brâncuşi, colecţia Alexandru Istrati şi Natalia Dumitrescu. Opera este reprodusă în monografia "Brancusi", Pontus Hulten, fiind inventariată şi inclusă în catalogul realizat de soţii Istrati alături de Pontus Hulten, director al Muzeului "Moderna" din Stockholm, în 1986. În 2010, opera a participat, alături de alte trei piese, la expoziţia organizată cu ocazia licitaţiei Artcurial în 2010, la Paris.

Fotografia "Cap de fată (Premiere pierre directe)" a fost realizată de marele artist în anul 1908 şi are un preţ de pornire de 5.000 de euro. Pe 19 februarie se împlinesc 145 de ani de la naşterea marelui sculptor Constantin Brâncuşi. Începând cu anul 2016, la data de 19 februarie se sărbătoreşte Ziua Brâncuşi, precizează Agerpres.