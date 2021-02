Potrivit studiului publicat în jurnalul ştiinţific Environmental Chemistry Letters, cercetătorii au descoperit că suprafeţele pot fi dezinfectate după expunerea scurtă la concentraţii mici de ozon.

Autorii studiului efectuat la Universitatea din Tel Aviv au constatat că expunerea unei zone la ozon, gazul atmosferic cunoscut pentru protejarea vieţii pe Pământ deoarece reţine o parte din radiaţia solară ultravioletă, a avut 90% succes în dezactivarea virusului chiar şi în locuri greu accesibile, care nu sunt dezinfectate în mod normal cu dezinfectanţi lichizi.

„Pentru prima dată, am reuşit să dovedim că (ozonul) este extrem de eficient şi în combaterea coronavirusului”, a declarat cercetător-principal Ines Zucker, citată de The Times of Israel.

Coronavirusul, care provoacă boala COVID-19 - cunoscut sub numele de SARS-CoV-2 - este capabil să rămână activ pe suprafeţe ore sau chiar zile, în funcţie de tipul suprafeţei şi de condiţiile de mediu.

Avantajul acestui gaz în comparaţie cu dezinfectanţii lichizi, cum ar fi alcoolul şi clorul, este capacitatea sa de a trata încăperi întregi, inclusiv locuri greu accesibile. „Avantajul său faţă de dezinfectanţii obişnuiţi este capacitatea sa de a dezinfecta obiectele şi aerosolii dintr-o încăpere şi nu doar suprafeţele expuse, rapid şi fără niciun pericol pentru sănătatea publică”, a adăugat Zucker. În timp ce ozonul poate fi dăunător dacă este inhalat, concentraţia scăzută nu ar reprezenta un risc pentru sănătate, a spus ea.

Cercetătorii au declarat că metoda implică o tehnologie ieftină şi uşor accesibilă, ce poate fi utilizată pentru a dezinfecta spitale, şcoli, hoteluri şi chiar aeronave şi săli de divertisment, cu doar câteva minute înainte ca oamenii să intre în acestea.

Ozonul, care poate fi produs sintetic în interior, este deja utilizat ca agent antibacterian şi antiviral în tratarea apei, informează Agerpres.