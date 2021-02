„Această întrebare mi-a fost pusă, la un moment dat, înainte să intre în activitate domnul Vlad Voiculescu. Atunci, eu spuneam că domnul Vlad Voiculescu ar putea să fie un ministru mai bun decât Tătaru pentru că am considerat că e un om tânăr, care avea deja experienţa sistemului de sănătate.Aşa cum am spus şi în replica pe care am dat-o la citirea moţiunii, din păcate, aşteptările mele personale mi-au fost înşelate. Acum, constat că domnul ministru Tătaru măcar avea interes şi consistenţă în anumite activităţi pe care le desfăşura. Din păcate, cu toate că a trecut o săptămână de când această moţiune a fost depusă, vedeţi că Ministerul Sănătăţii nu a luat nicio măsură concretă privind problemele ridicate în această moţiune.", a declarat Alexandru Rafila potrivit realitatea.net