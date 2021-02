Platforma virtuală permite utilizatorilor să genereze o pagină proprie de eveniment, să invite participanți, să interacționeze cu aceștia și să difuzeze materiale live sau înregistrate, în funcție de specificul fiecărei companii în parte.

IC Events a fost dezvoltată de o echipă de experți cu peste 10 ani de inovație și succes în evenimente de business și lifestyle.

“2020 a fost despre adaptabilitate și curajul de a ieși din zona de confort pentru a ne reconstrui cu toții. După mai bine de 10 ani de experiență în conceperea, organizarea și promovarea evenimentelor offline, am trecut firesc la pasul următor - transpunerea acestora în mediul virtual, păstrând totuși multe dintre caracteristicile vechiului model, pentru a nu vitregi partenerii și participanții de experiența complexă care îi aducea împreună. Ne place să credem că am găsit o formula excelentă care va rămâne un element esențial în mixul evenimentelor chiar și după ce viața va reîncepe să semene cu ce am cunoscut înaintea pandemiei.” a declarat Raluca Mateiu, CEO InternetCorp.

Organizarea unui eveniment digital susținut pe platforma IC Events construiește comunități în jurul companiei, oferind toate instrumentele necesare întâlnirilor de afaceri private, prezentărilor de produse sau servicii noi, conferințelor de presă sau târgurilor de joburi, pentru a enumera doar câteva dintre evenimentele care pot fi găzduite pe IC Events.

„Am apreciat enorm platforma încă de când am început să o implementăm pentru propriile noastre evenimente anul trecut”, a declarat Liana Nicolae, Project Manager IC Events. ”Pentru noi, în calitate de organizatori de evenimente cu background solid in industria de digital advertising, a fost o tranziție firească către evenimente virtuale. Pe măsură ce au avut loc din ce în ce mai multe evenimente, am observant că numărul de participanți s-a dublat, mai mult, în unele cazuri, chiar s-a triplat și am primit feedback foarte bun atât de la parteneri, cât și de la participanți, zona de networking ocupând locul 1 în preferințele lor. Am văzut potențialul imens în serviciul nostru și am construit, cu ajutorul echipei extrem de talentate de development, un tool special și un produs complet nou pentru a face chiar mai simplă găzduirea unui eveniment și astfel, să facem pasul către viitorul industriei noastre, și anume full-scale digital events.”

Ce puteți face ca gazdă a evenimentelor pe IC Events

Platforma este ușor de utilizat de către oricine, inclusiv de către reprezentații companiilor care găzduiesc primul lor eveniment online. Utilizarea IC Events este intuitivă, rapidă și eficientă din punct de vedere al costurilor pentru orice business care are ca target extinderea sau construirea propriei comunități active. Utilizatorii din întreaga lume își pot crea propria identitate vizuală pentru eveniment, prin simpla încărcare a logo-ului și a descrierii lor pe platformă.

Mai mult de atât, gazda poate genera cu ușurință un program și o listă de speakeri sau poate crea vizibilitate pentru partenerii care utilizează standurile din zona expo și poate dezvolta un site de prezentare care poate fi folosit în scopuri promoționale. Mai mult, platforma oferă statistici care măsoară interacțiunea și numărul de participanți la fiecare eveniment în parte.

De asemenea, organizatorul are acces complet la lista participanților, iar aceștia primesc e-mailuri de confirmare și remindere pentru eveniment.

Caracteristicile cheie ale platformei IC Events

Platforma redă experiența evenimentului offline cât mai fidel posibil și permite gazdelor și participanților să se conecteze cu parteneri și expozanți prin conținut digital, webinarii și zone de chat.

Livestream, videoclipuri și prezentări

IC Events oferă instrumentele pentru livestream, webinarii, ateliere și paneluri de dezbateri, toate prezentate publicului pe o elegantă scenă virtuală. De asemenea, platforma poate rula webinarii preînregistrate și oferă posibilitatea distribuirii de informații în comunitate sub formă de documente și prezentări.

Social Lounge

Social Lounge-ul este locul în care utilizatorii pot socializa folosind serviciul video încorporat al platformei. Participanții pot lua un loc virtual la mesele din Social Lounge și pot construi relații noi și semnificative pentru afacerea lor. Cu 4 locuri la masă, pot trimite invitații și pot discuta cu potențiali parteneri sau clienți.

Zona Expo cu standuri virtuale

Zona expo este spațiul digital în care partnerii pot beneficia de un stand virtual pentru a-și prezenta produsele și serviciile. Un singur click pe sigla partenerului le va oferi participanților posibilitatea de a explora conceptul fiecărui stand expozițional în parte.

Networking și întâlniri 1 la 1

Participanții se pot conecta cu ușurință prin întâlniri individuale. Orice vizitator poate contacta alți vizitatori din comunitatea evenimentului și poate schimba cărți de vizită virtuale prin e-mail.

Zona de resurse

În această zonă, utilizatorii pot descărca informații utile cu privire la temele discutate în timpul evenimentelor. Participanții pot găsi aici documente PDF cu prezentări, oferte speciale sau broșuri de prezentare.

Descoperiți tot ceea ce IC Events are de oferit și urmăriți evenimentele găzduite pe platformă aici. În plus, puteți beneficia de un discount special de lansare în valoare de 50% până la data de 17 Martie 2021!

Despre InternetCorp

InternetCorp este unul dintre cei mai mari publishers din România, cu un portofoliu care conține unele dintre cele mai populare site-uri de afaceri, știri și lifestyle. Partea de conținut a fost extinsă în mod natural către zona de evenimente business și lifestyle, transpuse din 2020 în format digital.