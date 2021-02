Kelemen Hunor a comentat diferitele sporuri din sistemul de stat, precizând că nu este obligatoriu să lucrezi la stat dacă sunt aşa de multe pericole la fiecare colţ.

„Eu am spus că trebuie să vedem – şi asta a fost decizia coaliţiei – toate sporurile, fiindcă în acest moment, dintre colegii mei, nimeni n-a ştiut câte sporuri există. Am spus să vină ministrul Muncii, doamna Turcan, cu o analiză extrem de serioasă şi extrem de precisă exact într-o lună de zile şi, după aceea, acele sporuri trebuie eliminate, trebuie discutate prin lege”, a declarat Kelemen Hunor, marţi seară, la B1 TV.

Referitor la faptul că există persoane care ar putea încerca să justifice şi existenţa unor sporuri de genul celor pentru praf şi pentru munca la calculator, vicepremierul a afirmat: „Nu te obligă nimeni să lucrezi la stat dacă sunt aşa de multe pericole la fiecare colţ când treci dincolo de uşa instituţiei. Nu ai o constrângere, caută un lucru unde condiţiile sunt mai blânde şi unde nu ai astfel de pericole”.

Preşedintele UDMR a precizat că sporurile nu vor fi eliminate în 2021, dat fiindcă actuala coaliţie a anunţat că veniturile vor fi îngheţate la nivelul lui decembrie 2020.

„Nu în 2021 vor fi eliminate şi acest lucru trebuie să vă spun, fiindcă noi în decembrie am spus un lucru extrem de preţios şi extrem de clar – salariile, în 2021, vor fi la nivelul anului 2020, luna decembrie. Acest lucru înseamnă că salariul plus sporurile înseamnă venitul lunar pentru fiecare angajat. Dacă noi am spus acest lucru în decembrie, trebuie să fie valabil şi în februarie. Nu putem spune că în februarie vedem un pic altfel şi mai tăiem, fiindcă atunci omul va avea mai puţini bani la sfârşitul lunii decât avea în decembrie”, a adăugat Kelemen Hunor.

El a subliniat că este nevoie de „o analiză serioasă”.