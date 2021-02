În intervalul 12:00-12:30 patronii de hoteluri şi restaurante au ieşit alături de angajaţii din HoReCa în faţa localurilor pentru a protesta la nivel naţional. Operatorii din industria ospitalităţii au oprit activitatea timp de jumătate de oră, ţinând în mână mesaje publice adresate autorităţilor.

Conform unui comunicat de presă transmis de Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România (HORA), anul 2020 a marcat declinul industriei, după cum o arată şi cifrele: „120 000 euro/an a însemnat pierderea medie per unitate în 2020; de la 400.000 de angajaţi, cât număra industria în 2019, am rămas 280.000 în 2021; de la 40. 000 de unităţi în 2019, am ajuns la 28.000, cifră în continuă scădere”, menționează Mediafax.