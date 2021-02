„Vorbesc în spațiul public fără să înțeleagă cum se face un buget, fără să știe cum se alocă un buget și aruncă aceste informații. Repet, Ministerul Sănătății are 11, 43 de miliarde de lei, buget mai mare ca anul trecut. În plus, avem un buget mai mare decât în 2019 când era un an normal. Toate aceste discuții în spațiul public sunt ori pentru că oamenii nu înțeleg și nu știu să citească un buget, ori vor să facă scandal și atât, ceea ce este trist”, a declarat premierul.