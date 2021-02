„Au spus cā nu este prioritarā sănătatea, prin vocea lui Cîţu, şi s-au ţinut de cuvânt. Spre stupefacţia tuturor, chiar şi a celor care i-au votat. Cea mai cinică şi durā decizie a guvernanţilor este tăierea bugetului Sănătăţii cu circa 11%. Se taie şi de la Ministerul Sănătăţii şi de la Casa de Asigurări de Sănătate. În total -2,6 miliarde lei, bani care ar fi ajuns pentru a imuniza de două ori toată populaţia României cu vaccinurile disponibile la preţurile din prezent”, a scris senatoarea pe Facebook.

În plus, Gabriela Firea susţine că decizia este criminală în condiţiile în care numeroşi români mor în spitale. „Decizia de a tăia bugetul Sănătăţii este criminală pentru că vine după 7 incendii în spitale în care au murit arşi de vii peste 30 de pacienţi, începând de la tragedia de la Piatra Neamţ, până în prezent. Rapoartele întocmite după acel incendiu arată că sunt foarte multe spitale in România care sunt vulnerabile la incendii şi ar fi avut nevoie de bani în plus, nu în minus, pentru a-şi remedia problemele”, a precizat Firea.