Începe ziua cu un pahar de apă

Poate că te întrebi care este legătura între hidratare și o zi productivă. Consumul de apă, dimineața, pe stomacul gol va energiza organismul înainte de orice activitate din zi. Dacă optezi și pentru puțină lămâie, rezultatul este cu atât mai bun. Potrivit specialiştilor, acest obicei poate accelera metabolismul, poate ajuta la detoxifierea organismului și contribuie la funcționarea în condiții optime a creierului.

Include beneficiile migdalelor în micul dejun

Un mic dejun nutritiv oferă energia de care avem nevoie pentru un start bun. În plus, îți va îmbunătăți nivelul de concentrare pe parcursul zilei și te va ajuta să ai o zi mai productivă. De aceea, contează ce mănânci. Este recomandat să începi cu alimente sănătoase și bogate în nutrienți. Un smoothie din afine, mure, zmeură, fulgi de ovăz și lapte de migdale îți va răsfăța organismul încă de la prima oră. În primul rând, fructele de pădure sunt o bogată sursă de flavonoide – compuși cu puternic rol antioxidant și care intervin cu succes în buna funcționare a ficatului, a vaselor de sange capilare și a sistemului imunitar. De asemenea, laptele de migdale vine și el cu o serie de beneficii. Poate înlocui laptele de origine animală, fiind recomandat persoanelor care au intoleranta la lactoza, și este o sursă importantă de energie. Migdalele sunt recunoscute pentru conținutul bogat de vitaminele B1, B2 și B6, compuși care pot influența într-un mod pozitiv sistemul nervos. Calciul, potasiul și magneziul nu lipsesc nici ei din compoziția acestui aliment și vor contribui la susținerea unei bune funcționări a nervilor. Cu un astfel de mic dejun, ziua ta nu poate fi altfel decât productivă.

Prioritizează-ți activitățile

Dacă vrei să începi ziua într-un mod eficient, organizează task-urile importante într-o singură listă. Stabilește propriul „To do list” în care să notezi primele trei lucruri esențiale pe care vrei să le rezolvi în acea zi. Este recomandat să nu treci mai mult de trei și nici mai puțin. Poți adăuga alte obiective pe măsură ce le realizezi și le tai de pe listă pe primele. În felul acesta vei fi motivat să le termini într-un timp cât mai scurt, ca să te poți ocupa și de altele. De asemenea, îți poți face și un „Not to do list” în care să notezi toate lucrurile mici care îți diminuează eficiența, productivitatea și puterea de concentrare. De exemplu, verificarea notificărilor primite din rețelele de socializare, email-uri constante, pauzele prea lungi. Analizează-ți ziua și observă care sunt lucrurile mici care te împiedică să fii productiv și găsește câteva rezolvări pentru ele.

Scrie într-un jurnal

O altă tehnică simplă prin care îți poți organiza ziua așa cum vrei tu este ca timp de 30 de zile, în fiecare dimineaţă, să scrii câteva gânduri într-un jurnal. Există mai multe idei cu care poți începe. De exemplu, poți nota trei lucruri pentru care ești recunoscător în acea zi. În felul acesta îți vei îmbunătăți starea de spirit și vei avea un tonus mental bun. Poți să îți stabilești un set de întrebări despre obiectivele tale pe termen mediu și lung la care să răspunzi în fiecare dimineață. Astfel, obţii claritate asupra planurilor tale și îți vei putea monitoriza progresul. Începe ziua cu tine.

Chiar dacă unele dimineți tind să fie haotice, oricând le putem organiza astfel încât ziua să continue într-un mod productiv. Include în rutina ta acești patru pași și vei câștiga pe mai multe planuri.