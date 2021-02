„Sunt trist să citesc despre excluderea doamnei Şoşoacă. Este o greşeală uriaşă”, se arată în presupusul mesaj al lui Trump, distribuit de Şoşoacă pe Facebook.

„Thank you, Mr. President!”, a scris apoi aceasta pe Facebook.

Ulterior, au apărut şi valuri de comentarii ironice, oamenii spunând că dacă şi Donald Trump îşi arată susţinerea, „atunci e grav”.

Cele mai amuzante comentarii:

- „Xi Jinping si Putin au fost foarte intristati si au spus ca e inacceptabil asa ceva! Sint curios ce masuri vor lua impotriva tarisoarei! Oricum vom fi de partea Dianei!”

- „Felicitări, doamna senator! Vă daţi seama, dacă şi Trump vă susţine o să ajungeţi departe, cine ştie, poate chiar până la Casa Alba!"

- „Felicitari domnului Trump pentru ca ia atitudine si nu uita cine i-a fost alaturi cand era greu, adica doamna Sosoaca, care i-a adus multe voturi. Daca nu erau sorosistii care sa fraudeze alegerilein SUA, la fel cum AUR doar datorita si numai din cauza doamnei Sosoaca castiga alegerile in Romania. Bravo, domnule Trump, bravo!"

- „Cand a auzit ca ati fost exclusa din AUR, Kim Jong-Un a inceput sa planga sis a cante Doamne, ocroteste-i pe romani. Vedeti ce buna e prietenia lui cu Trump?"

- „Doamna-ajuta pentru toti martirii tarisoarei si pentru adevaratii daci liberi!"

- „Doamna Diana si Domnu Donald - doi martiri ai neamului"

- „Am merita si noi romanii un presedinte ca Trump. In lipsa lui si doamna Sosoaca ar fi buna zic. Make Romania great again!"

- „Nenica, poza e un fake. Contul lui Trump este blocat. Vreti si de la Chuck Norris, Basescu si Vadim Tudor acelasi mesaj? Mintenas"

- „Cine are curajul s-o anunte ca e o poanta? Nu recomand daca nu aveti diazepam la indemana. Just in case"