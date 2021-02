"Foarte bine. Probabil datorită faptului că am fost dintre cei care a avut COVID, organismul este obişnuit sau a fost obişnuit. Nici după prima doză nu am avut astfel de problemă. Şi acum mă simt excelent. (...) Măsurile de distanţare şi de siguranţă trebuie respectate. Există acea a doua tulpină mai molipsitoare de care ne temem cu toţii. Din acest motiv, vă recomand în continuare să purtaţi mască, evitaţi deplasările care nu sunt obligatorii, igienizaţi-vă mâinile! Toate măsurile de până acum trebuie să continue, pentru că, iată, ele funcţionează şi am văzut că nu a mai fost epidemia de gripă tradiţională tocmai datorită măştilor. Din acest motiv, mergeţi să vă vaccinaţi", a spus Barna.

El a subliniat că vaccinarea anti-COVID-19 este importantă.

"Problema aceea legată de liste şi de programări s-a rezolvat în cea mai mare măsură. Este un lucru bun. Vaccinarea este importantă", a mai spus vicepremierul la Spitalul Militar Central din Capitală.