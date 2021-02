Membrii CNA au aprobat astfel, în urma unor discuţii de aproape o oră, cu şapte voturi „pentru” şi două „împotrivă”, o solicitare a S.C. Naşul, Prietenii de Pretutindeni şi Asociaţii Bucureşti pentru difuzarea prin satelit a serviciului de programe Naşul TV din Bucureşti, cu modificarea structurii serviciului de programe şi renunţare la studioul secundar.

„E o prelungire de licenţă, au trecut nouă ani de zile, au zburat, nu ştiu cum. Au fost ani foarte grei, dar cred că noi ne-am făcut datoria şi am rămas, iată, cu un public fidel, am înţeles că a şi crescut semnificativ acest public. Avem fani care ne urmăresc în toată lumea, urmăreau pe Facebook, pe YouTube, pe Twitter, pe Telegram, s-a diversificat un pic piaţa de când am luat licenţa, dar, deşi a fost greu, deşi de multe ori am regretat timpul pe care l-am petrecut cu această televiziune frumoasă, liberă, independentă, nu mi-a părut rău că am făcut-o şi nu-mi pare rău, dar am făcut multe sacrificii - credeţi-mă - şi personale, şi în familie, şi financiare ca să putem să rezistăm pe piaţă fără să cerem bani Guvernului sau statului. Pur şi simplu am fost ajutaţi de multe ori şi de fanii noştri, de acţionarii noştri”, a spus Radu Moraru.

Moraru a amintit că în noua grilă de programe vor fi păstrate, „în mare, aceleaşi emisiuni”.

Dorina Rusu, membru al CNA, a afirmat că şi-ar fi dorit „o dezbatere” înaintea deciziei Consiliului de prelungire a licenţei, motivând că postul Naşul TV a fost amendat în mai multe rânduri din cauza încălcării repetate a legislaţiei audiovizuale.

Cristina Pocora, unul dintre membrii CNA care au votat împotrivă, a afirmat că ar fi preferat şi ea o dezbatere pe această temă înainte exprimării votului.

„Şi pe mine m-ar fi ajutat dezbaterea, recunosc. Am stat mult şi m-am gândit şi mi-am adus aminte cel puţin de dezbaterile legate de reclamaţiile care au existat în decursul anului trecut, pentru că la acestea am participat. Nu am experienţa celorlalţi opt ani de dinainte ai lui Naşul TV, dar anul acesta şi nenumăratele dezbateri şi recidivele şi încălcarea aceloraşi articole şi ascultând acele emisiuni în nenumărate şedinţe îmi arată că nu există dorinţa de a corecta, nu există dorinţa de a nu încălca legea, adică atunci când recidivezi şi recidivezi pe aceleaşi articole spune ceva despre cum vei continua să fii. Or, din punctul meu de vedere, anul acesta a fost un an greu şi din păcate eu am văzut aici multe atacuri la persoană, am auzit multe lucruri spuse fără a fi susţinute cu argumente din toate părţile”, a arătat Cristina Pocora.

Radu Herjeu, al doilea membru al CNA care a votat împotrivă, s-a declarat de acord cu colega sa „de la cap la coadă” şi a invocat mai multe prevederi referitoare la respectarea interesului public, a drepturilor fundamentale ale omului, a pluralismului politic.

„Postul acesta de televiziune nu a respectat absolut deloc niciun fel de rigoare legată de informare corectă. Dovadă şi amenzile luate, nouă într-un an, pentru un post care are, probabil, câteva mii de telespectatori. (...) Mie aceste argumente mi se par de necontestat. A..., că unii doresc în continuare să se uite ore în şir la tot felul de chestii din astea care au fost difuzate de batistuţe pe ţambal şi de vindecări cu uleiul sfânt şi de teorii despre... ok. Normal, fiecare are criteriile sale de evaluare. Consideraţi că răspunde interesului public existenţa acestui post, e foarte bine”, a spus Herjeu.

Monica Gubernat, preşedintele CNA, a declarat că s-a gândit că „repercusiunile pentru neacordarea licenţei ar fi fost mult mai mari decât faptul că a prelungit-o”. „Aşa cred eu, că la nivel social s-ar fi creat nişte valuri care nu cred că au vreun sens să le lăsăm aşa să crească, să victimizăm anumiţi oameni şi să le validăm cumva teoriile”, a susţinut Gubernat.

Şi Răsvan Popescu, fost preşedinte al CNA, a afirmat că votul său 'pentru' a fost motivat de raţiuni legate de interesul public.

„Şi eu am dileme legate de acest vot, dar cred că, în momentul de faţă, interesul public nu este să închidem o televiziune, chiar dacă libertatea de exprimare are nişte costuri”, a spus Popescu, potrivit Agerpres.