Filarmonica Braşov îşi deschide din nou, de joi, porţile pentru public, cu un concert simfonic susţinut de Ansamblul de Suflători, sub bagheta dirijorului Iulian Rusu.

Conducerea instituţiei braşovene de cultură a anunţat, miercuri, că Sala Patria, unde va fi susţinut concertul, va putea fi ocupată în proporţie de 30%, cum prevăd normele legale în vigoare.

„În 2021, vibraţiile muzicii vor pătrunde în sufletele spectatorilor din nou direct la Sala Patria, bineînţeles respectând toate normele de siguranţă”, au precizat reprezentanţii conducerii Filarmonicii Braşov.

Spectacolul Ansamblului de Suflători, programat iniţial a fi transmis live, online, va cuprinde lucrări de Jacob de Haan (World Fantasy), G. Holst (First Suite), Arr. Naohiro Iwai (Disney Fantasy, American Graphity, Benny Goodman Memorie), Jay Bocook (Queen in Concert), John Moss (A Disney Spectacular), Stevie Wonder (Sir Duke).

Un alt spectacol eveniment este pregătit de Filarmonica Braşov pentru joi, 11 februarie, când, sub bagheta dirijorului David Crescenzi din Italia, va fi interpretată celebra operă „La boheme" de G. Puccini.

„La 1 februarie 1896, sub conducerea dirijorului Arturo Toscanini, lumea avea să asiste la premiera celebrei 'La boheme' de G. Puccini! Aceasta a avut loc la Torino, în renumitul 'Teatrul Regio'. Aşa că ne-am gândit să împărtăşim cu voi un moment special: 125 de ani de la premiera acestei minunate creaţii muzicale - moment ce va fi susţinut de artiştii Filarmonicii Braşov la Sala Patria. (...) Concertul reuneşte pe scena Filarmonicii braşovene o distribuţie de excepţie, avându-i protagonişti pe soliştii Operei Naţionale Române Cluj-Napoca”, a transmis conducerea Filarmonicii Braşov, potrivit Agerpres.

Pe 12 februarie, concertul se va repeta în Sala Thalia de la Sibiu, în cadrul Festivalului „Carnavalul Filarmonicii”.