„Dacă am fi avut o nouă legislaţie în sănătate sau dacă legea sănătăţii propusă de PMP ar fi fost votată acum 4 ani când am insistat pentru prima dată, situaţia de la Piatra Neamţ nu s-ar fi întâmplat. În primul rând pentru că această lege vizează depolitizarea managementului pe sănătate, directorii nu ar mai fi numiţi prin decizii politice ci în baza unui concurs. Doi, s-a dovedit că statul nu poate funcţiona eficient, acest monopol pe bani fiind doar la o singură Casă. Avem nevoie de o discuţie deschisă pentru că pacientul, cetăţeanul este cel care trebuie să decidă unde se tratează şi unde îşi investeşte resursele în ceea ce priveşte contribuţia de sănătate", a declarat Eugen Tomac.

Liderul PMP a spus totodată că reformarea sistemului sanitar românesc "este o temă de care fuge toată lumea, dar ea este necesară pentru că în ţările în care a fost aplicată produce rezultate şi oamenii se simt în siguranţă".

Eugen Tomac a criticat faptul că în continuare clasa politică face "doar promisiuni deşarte" fără a vrea cu adevărat să găsească soluţiile necesare pentru ieşirea din criza de sănătate.

„Criza de sănătate din păcate nu a trezit la realitate clasa politică. În continuare avem doar promisiuni deşarte şi nimeni nu vrea echilibrat, aşezat, să stăm la aceeaşi masă pentru a găsi soluţii. Singurul partid politic din România care a venit cu o soluţie concretă, pe care am propus-o şi în Parlament, este PMP, prin proiectul de lege privind reforma sistemului de sănătate. Niciun partid nu mai are un proiect de lege atât de complet cum este cel propus de PMP, proiect de lege aprobat de specialişti în domeniul managementului de sănătate din România. O lege la care ne-am adus şi noi contribuţia, în special domnul preşedinte Movilă, care are deja o expertiză destul de solidă în ceea ce priveşte legislaţia în domeniul sănătăţii", a declarat Eugen Tomac.

Citeste si: Tomac: „Spitalele au nevoie de noi piloni, trebuie depolitizate...

La conferinţa de presă au fost prezenţi liderul filialei ieşene a PMP, deputatul Petru Movilă, candidat la un nou mandat, şi prof.univ.dr. Dorina Isopescu, candidatul filialei PMP pentru Senat, informează Agerpres.