„Am primit o scrisoare din partea domnului preşedinte Ciolacu prin care sunt invitat să susţin un pact pentru sănătate. PMP înţelege nevoia de a avea dialog cu toate partidele politice şi vom fi deschişi spre orice dialog care are în centrul atenţiei sănătatea românilor. Îi amintesc însă domnului Ciolacu că noi din luna aprilie am propus un asemenea demers, iar, spre deosebire de toate celelalte partide, singurul partid politic în această ţară care are şi soluţia pentru a scoate sistemul de sănătate din situaţia în care se află (este PMP - n.r.), prin legea sănătăţii pe care am propus-o şi depus-o în Parlament. Deci sperăm ca orice discuţie care se va lansa după 6 decembrie să aibă în centrul atenţiei aceste două obiective - legea sănătăţii propusă de PMP şi obligaţia de a depolitiza toate numirile din sănătate. Sistemul de sănătate are nevoie de noi piloni pe care să se așeze, iar un spital trebuie să aibă statutul de fundaţie publică cu capital de stat, astfel încât orice spital să aibă libertatea şi posibilitatea de a aplica direct la fonduri europene sau alte granturi, să nu depindă de un Consiliu judeţean, de o primărie şi să aibă această libertate prin noua identitate juridică, iar legea pe care noi o propunem asta prevede", a spus Tomac într-o conferinţă de presă.

El a adăugat că un director de spital nu mai trebuie numit de un factor politic, ci de corpul de medici, "de un corp de elită de experţi care sunt pregătiţi să evalueze cele mai bune proiecte care sunt propuse pentru cei care doresc să fie managerii unor entităţi spitaliceşti".

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri că a transmis preşedintelui Klaus Iohannis şi preşedinţilor partidelor parlamentare solicitarea de a adopta urgent un Pact pentru Sănătate, informează Agerpres.