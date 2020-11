British School of Bucharest invită elevii din școli de stat sau private să aplice pentru programul de burse 2021-2022 și îi încurajează să își imagineze cum va fi ziua de mâine. Acesta ar putea fi primul pas în crearea unui viitor mai bun și șansa la o educație excelentă pentru elevii cu vârsta între 13 și 14 ani și între 15 și 16 ani.

Cu toate provocările acestui an, British School of Bucharest își reînnoiește angajamentul de a oferi o experiență educațională care să îi ajute pe elevi să își dezvolte capacitățile, caracterul și convingerile care îi determină să evolueze ca adulți și viitori lideri. Ca în fiecare an, școala continuă programul său de burse oferind elevilor talentați o bursă parțială sau completă pentru studiile lor.

În acest „nou normal”, BSB își ajută elevii să își creeze viitorul și să găsească modalități noi pentru construirea unei zile de mâine mai bună. „Creăm încontinuu spațiul și contextul prin care elevii noștri să devină cetățeni globali! Mă bucur că și anul acesta oferim elevilor talentați - indiferent de școala lor actuală - privată sau de stat, o bursă care acoperă total sau parțial costurile de școlarizare până la finalizarea studiilor. Vrem să vedem lumea prin ochii lor și să îi ajutăm să ne modeleze ziua de mâine!”, a declarat Philip Walters, Headmaster al British School of Bucharest, potrivit unui comunicat remis 9am.ro.

“ SHAPE YOUR TOMORROW ”, programul de burse al British School of Bucharest, este ușa care poate deschide multe posibilități. Este primul pas pentru un elev care își dorește să-și dezvolte potențialul nelimitat. Este fundamentul pentru o viață descoperită prin educație, pentru curioșii neobosiți care doresc să își creeze un viitor mai bun.

Citeste si: Școlile ar putea rămâne închise până la 31 decembrie 2020

Pentru a se înscrie și a avea șansa de a beneficia de bursa BSB începând cu anul academic 2021-2022, elevii trebuie să scrie un eseu pe tema “Shape your tomorrow / Creează viitorul tău”, care se va concentra pe schimbările cauzate în acest an de pandemie. Eseul se adaugă la alte documente necesare pentru înregistrare. Acesta va trebui să abordeze unul din următoarele subiecte:



Împărtășește-ne părerea despre modul în care distanțarea socială va remodela modul în care interacționăm unul cu celălalt.

Lecțiile pe care le învățăm prin depășirea obstacolelor sunt fundamentale pentru evoluția noastră. Relatează-ne unul dintre cele mai dificile momente din ultimul an. Cum te-a afectat și ce ai învățat prin depășirea acestuia?

„Dacă viața de dinainte era ‘normală’, nu vreau să mă întorc la ea”. Discutați de ce umanitatea trebuie să se descurce mai bine în noul normal în ceea ce privește problemele de mediu, egalitatea de gen sau rasismul sistemic.

“Adevărata creativitate nu este să privești în afara cutiei, ci în interiorul ei”. Argumentează pentru sau împotriva faptului că limitările ne ajută să gândim neconvențional.

Pe lângă acest eseu, elevii trebuie să descarce și să completeze documentele obligatorii de pe site: britishschool.ro/bsb-shape-your-tomorrow-scholarship



Formularul de înscriere



Copie a certificatului de naștere/CI/Pașaport



Cea mai nouă situație școlară



Portofoliu cu lucrări de artă/realizări sportive - dacă este cazul



Orice alt document care ar putea fi relevant pentru înscriere. Citeste si: Societatea de Științe Matematice solicită organizarea olimpiadelor...

Documentele necesare pentru înscriere, precum și eseul, se vor trimite până pe 22 ianuarie 2021, nu mai târziu de ora 13.00, la adresa: admissions@britishschool.ro. Programul de burse BSB se adresează elevilor născuți între:



1 septembrie 2006 și 31 August 2007 - pentru înscrierea în anul 10 în sistemul de studii britanic, începând cu anul școlar 2021 - 2022.



1 septembrie 2004 și 31 August 2005 - pentru înscrierea în anul 12 în sistemul de studii britanic, începând cu anul școlar 2021 - 2022.

Pentru mai multe informații despre procesul de înscriere vizitați: britishschool.ro/bsb-shape-your-tomorrow-scholarship. Câștigătorii bursei vor trebui să mențină nivelul de studiu ridicat pe tot parcursul anilor și să îmbrățișeze și să respecte valorile BSB.