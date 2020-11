„O să avem o iarnă dificilă. Ce putem face e să intervenim în cel mai scurt timp posibil la sutele de avarii care se vor întâmpla”, a adăugat Dan.

Primarul General a precizat că la Societatea de Transport (STB) Bucureşti a făcut un chestionar printre şoferi şi vatmani şi au fost identificate liniile pe care sunt aglomerări la orele de vârg şi intervalele orare în care sunt pasageri care nu poată mască în mijloacele de transport în comun, precizând că vor fi luate măsuri pe acele zone.

„Suntem la 20 de zile de la preluarea mandatului şi am considerat potrivit să vă spun eu ce e mai important din ce s-a întâmplat în PMB. Am zis la preluarea mandatului că există 3 priorităţi – criza coronavirus, situaţia financiară şi situaţia privind termoficarea. Am detaşat 200 de persoane de la administraţia spitalelor către DSP, am organizat la Arena Naţională 270 de posturi, plus studenţi de la Facultatea de Medicină Carol Davila. A contribuit foarte mult STS şi Instituţia Prefectului. În momentul acesta nu mai există întârzieri în ceea ce priveşte anchetele epidemiologice. Nu mai există probleme la Ambulanţa Ilfov. Au fost detaşate persoane la DSP Ilfov, care aveau probleme pe anchetele epidemiologice. Am semnat acorduri cu hoteluri pentru locuri de carantinare. O problemă ar fi paturile ATI.”

Nicușor Dan a făcut și o analiză asupra transportului în Capitală.

„La STB am făcut un chestionar printre şoferi şi vatmani şi am tras două concluzii. Am identificat liniile pe care există aglomerări la orele de vârf şi intervalele orare la care pasagerii nu poartă mască şi vom acţiona pe acele zone. În ceea ce priveşte termia, vă aduc aminte de ce am spus în campanie – o să avem o iarnă dificilă. Ce putem face e să intervenim în cel mai scurt timp posibil la sutele de avarii care se vor întâmpla. Şi doi vom informa cetăţenii privind ce se întâmplă. O să vă arăt call center-ul infiinţat în interiorul primăriei. Tot pe termie am semnat acel contract de finanţare de 300 mlioane euro şi avem promisiunea e la Guvern de încă 200 milioane euro pentru a începe lucrări de schimbare a reţelei principale de transport, din primăvară.”

Primarul Capitalei a prezentat și ce a găsit în conturile primăriei.

„În ceea ce priveşte partea financiară, am găsit în conturi 4 milioane lei, 80 milioane poprire pe conturi şi nu a fost evident să plătim în jur de 10 noiembrie să plătim salariile, dar le-am plătit pentru primărie şi administraţiile din subordine. Datoriile primărie şi a instituţiilor din subordine sunt 3 miliarde de lei, datorii curente. De aici vin probleme – e o uriaşă problemă să vedem ce plătim mai întâi, a doua problemă e că nu există încredere din partea sistemului financiar pentru a cofinanţa lucrările pe care vrem să le începe de la anul. Soluţia de principiu agreată cu ministrul Finanţelor e să facem curăţenie în finanţele municipalităţii, adică să avem un buget realist pe anul 2021, să recunoaştem datoriile companiilor din subordine, în special Termoenergetica şi STB.

Am pomenit deja contractul pentru cele 300 milioane euro pentru termie. Am mai avut o discuţie cu ministrul Mediului pentru 23 milioane lei pentru staţii de încărcare electrice în Bucureşti şi o să vedem la Ministerul Fondurilor Europene nişte contracte de finanţare pe care o să le semnăm pentru sănătate în Bucureşti, zilele următoare”, a adăugat primarul general, potrivit adevarul.ro.