În acest context al pandemiei de Covid-19, pentru a veni în sprijinul turiştilor, proprietarii unei pensiuni din Fundata au introdus în pachetele turistice pe care le pun la dispoziţia clienţilor o asigurare de tip storno. Aceasta este oferită gratuit celor care achiziţionează un sejur la pensiune şi include beneficiul recuperării a 90% din suma achitată dacă, din motive neprevăzute, inclusiv diagnosticarea cu virusul SarS-Cov2, clienţii nu mai pot onora pachetul turistic achiziţionat.

Asigurarea este oferită în parteneriat cu Eurolife FFH Asigurări, companie cu peste 12 ani de experienţă pe piaţa locală de asigurări.

„În contextual actual, ne-am dorit să le punem la dispoziţie clienţilor noştri un produs inovativ, care să le ofere turiştilor o protecţie financiară. Asigurarea storno este inclusă în tariful sejurului şi acoperă riscuri multiple, cel mai important fiind, în situaţia de faţă, cel al diagnosticării cu Covid-19. Am inclus această asigurare storno, gratuit, la toate sejururile plătite integral, în avans, indiferent că sunt achitate cash sau cu vouchere de vacanţă. Suntem prima pensiune care oferă un asemenea serviciu turiştilor săi, din dorinţa de a le veni în ajutor", spune Remus Vişan, co-proprietar al pensiunii Casa Muntelui.

Mădălin Măncilă şi Remus Vişan au preluat, la începutul lunii octombrie, pensiunea Casa Muntelui, din Fundata, judeţul Braşov. Proiectul reprezintă pentru cei doi o variantă de reinventare antreprenorială, în contextul în care business-ul lor principal a fost grav afectat de pandemie.

„Per total, turismul a scăzut cu 60%, dar business-ul agenţiilor de turism a scăzut dramatic, cu 90%. A trebuit să ne reinventăm, să încercăm să ne adaptăm la situaţia din piaţă şi aşa am decis să preluăm pensiunea Casa Muntelui. Suntem cunoscuţi în rândul celor care lucrează în corporaţii, am avut mulţi oaspeţi în această perioadă care au lucrat remote. Suntem un caz fericit, pentru că avem câte 2-3 weekenduri vândute în avans şi, până în prezent, nu am avut anulări. Chiar şi aşa, oamenii sună şi ne pun multe întrebări, inclusiv dacă este sigur să se cazeze la noi", a afirmat Mădălin Măncilă.

Pensiunea Casa Muntelui are o capacitate de 14 camere duble şi a fost construită în 2008, fiind evaluată în prezent la 900.000 de euro. Preţul unei nopţi de cazare este, în medie, de 300 de lei/cameră, cu mic dejun inclus, informează Agerpres.