Într-o postare pe pagina sa de Facebook, edilul spune că aceste trei direcţii moştenite în forma actuală de la vechea administraţie au creat un deficit de peste 700 de milioane de lei în acest an.

„Directorul Administraţiei Domeniului Public Sector 1, directorul Poliţiei Locale Sector 1 şi directorul Direcţiei de Investiţii vor fi demişi începând cu data de astăzi. Aceste trei direcţii moştenite în forma actuală de la vechea administraţie au creat un deficit de peste 700 milioane de lei în acest an şi pun în dificultate bugetul local. Incompetenţa, neglijenţa şi achiziţiile publice suspecte nu mai au ce căuta în această instituţie. Repet: am zero toleranţă faţă de cei care au ales să fenteze legea şi nu îşi îndeplinesc atribuţiile”, a scris Clotilde Armand.