„În încercarea lor ticăloasă de a mușamaliza tragedia de la Piatra Neamț, Ministrul Tătaru lansează pe piață teoria: „pentru accidentul de la Piatra Neamț toți suntem de vină”. Nu, tată, nu toți suntem vinovați! Nu toți suntem miniștri ai sănătății, nu toți am împrumutat 110 miliarde de lei cu promisiunea de a ne lupta cu epidemia, nu toți ne-am pus neamurile și lipitorii de afișe din partid în funcția de manageri de spital! Nu noi am ținut spitalul din Lețcani închis doar ca să puteți voi să-l deschideți după ce candidatul PNL la Consiliul Județean Iași își câștigă scaunul. Dacă nu ați fi pus bețe în roate deschiderii acelui spital, 11 români probabil ar fi astăzi în viață!

Deci, fiți bărbați și asumați-vă responsabilitatea morală pentru ce s-a întâmplat la Piatra Neamț! Tensiunea din țară este atât de mare încât poate fi tăiată cu cuțitul și normalitatea nu va reveni atâta timp cât guvernul Orban va fi la Palatul Victoria!”, scrie Călin Popescu Tăriceanu pe Facebook.

Nelu Tătaru nu va demisiona după tragedia de la Neamț. Acesta spune că toți miniștrii de până acum trebuie să își asume responsabilitatea pentru problemele grave din sistem și că el plănuiește să rămână în guvern pentru a continua reformele începute.

„Am rezistat cu acest sistem până acum, dar vedem că avem tragedii. Cred că faptul că, la un moment dat, „merge și așa”, sau am adaptat foarte puțin în fiecare an, sau am adaptat, să spunem, o lege a sănătății, tot ce a însemnat din 90 până acum, sau din 2006 când am făcut legea 95 și am adaptat o lege cu 1500 de amendamente fără să facem o lege cu rata adaptată, fără să avem o reorganizare a ministerului, a DSP-urilor, a spitalelor, a stațiilor de ambulanță, în toată această perioadă, cred că acesta este lucrul care ne duce ca după 30 de ani să vedem și niște tragedii”, a declarat Nelu Tătaru.