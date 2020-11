„Noi, părinții elevilor care au participat în anii anteriori la olimpiadele școlare, alături de copiii noștri, vă transmitem această scrisoare deschisă ca urmare a emiterii Ordinului nr.5924/03.11.2020 privind prorogarea prevederilor Ordinului 3035/2012 care conține în fapt anularea acestor competiții în anul școlar 2020-2021.”, se arată în scrisoare.

Părinții au enumerat câteva opinii argumentate de ce nu ar trebui să se amâne olimpiadele.



Elevii de toate vârstele care se pregătesc în mod continuu pentru olimpiadele școlare, cu efort intelectual și cu interes sporit pentru procesul de învățare, reprezintă un stimulent atât pentru colegii lor, cât și pentru cadrele didactice.Lipsa competițiilor școlare atât de motivante pentru munca independentă al doilea an la rând apreciem că îi va afecta nu numai pe copiii noștri, ci întreg sistemul de educație.

Imaginea unui stat este proiectată prin valorile lui. În cazul României, valorile sunt indiscutabile dacă ne raportăm la numeroasele medalii obținute an de an de elevii olimpici la competițiile internaționale. Deși nu sunt mediatizate, aceste rezultate sunt recunoscute în mediul academic internațional și putem spera ca unii dintre ei să se remarce, de ce nu, la nivelul unor personalități precum George Emil Palade, Henri Marie Coandă, Grigore C. Moisil sau al altor savanți români care fac cinste acestui neam.

Anularea competițiilor îi afectează emoțional pe copiii care au muncit ani întregi pentru obținerea unor rezultate tot mai bune și care au sperat ca anul acesta să le aducă mai mult decât neputință în fața sistemului. Pentru menținerea nivelului foarte ridicat de învățare, periodic este necesară evaluarea și valorificarea prin participarea la olimpiadele școlare, singurele care au metodologia și rigurozitatea de care acești copii au nevoie.

Trebuie avută în vedere și situația elevilor olimpici de liceu, cărora absența diplomelor de olimpiade le va îngreuna sau anula șansele de admitere la universități naționale și internaționale de prestigiu. Pe plan național sunt discriminați față de generațiile anterioare întrucât pierd șansa de a fi admiși în baza calificării sau rezultatelor la olimpiade, în timp ce la admiterea în universități din afara țării absența portofoliului de olimpiade reprezintă dezavantaj în fața elevilor din țările care încă susțin aceste concursuri.

Însăși pandemia cu care se confruntă omenirea în această perioadă confirmă importanța persoanelor cu grad înalt de pregatire, așteptându-se de la aceste persoane soluții medicale, economice, sociale și nu numai. Apreciem că deciziile luate în această perioadă în domeniul educației au efecte pe termen lung și considerăm că este deosebit de importantă motivarea și stimularea copiilor aplecați către o învățare aprofundată și de înaltă calitate în toate domeniile de interes.

În contextul social actual, luptăm cu toții, părinți, copii și profesori, să înțelegem măsurile care se iau cu privire la educație, privim cu neputință cum copiii acceptă și se adaptează complet nepregătiți învățării online, susținem financiar și emoțional aceste măsuri și în același timp acceptăm din rațiuni economice sălile de sport deschise, susținerea diverselor examene de admitere în profesii, de admitere în gimnazii, malluri și supermarketuri pline, acceptăm ca alegerile la care vom vota ca și cetățeni educați, responsabili și onorabili să nu fie amânate.







Totodată, părinții au venit și cu o soluție pentru Ministerul Educației.

„Susținem mobilizarea colectivă și am adresat Ministerului Educației și Cercetării o propunere pentru deblocarea situației create, respectiv susținerea olimpiadelor doar în două etape, etapă județeană și etapă națională, ambele în primăvara anului 2021. În acest mod am evita organizarea de concursuri în perioada imediat următoare și în același timp le-am da copiilor șansa de a fi evaluați la nivelul pe care doar olimpiadele școlare îl pot oferi. De asemenea, cu excepția olimpiadei de informatică unde lucrările sunt corectate automat, am propus un mod de corectare unitar, realizat de către o comisie națională.”

„Nu avem dreptul să uităm că educația este temelia unei societăți sănătoase. Rămânem încrezători că împreună putem forma o echipă puternică în sprijinul educației și implicit al tuturor românilor. ”, au scris părinții în scrisoarea adresată președintelui potrivit edupedu.ro