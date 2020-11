Ziua internaţională a ştiinţei pentru pace şi dezvoltare (World Science Day for Peace and Development) este sărbătorită în fiecare an pe 10 noiembrie, aceasta fiind data internaţională stabilită de Unesco pentru implicarea opiniei publice în dezbateri pe subiecte ştiinţifice de actualitate. Tema de anul acesta, Ştiinţa pentru şi alături de societate, scoate în evidenţă una dintre cele mai importante provocări cu care ne confruntăm la nivel global, respectiv încălzirea climei şi consecinţele acesteia asupra societăţilor.

Din 2018 Ariston Thermo Group, sprijină activ cercetările științifice asupra impactului pe care schimbările climatice îl au pentru planetă și societate prin proiectul Ariston Comfort Challenge. Cercetătorii din Groenlanda au la dispoziție casa Ariston Comfort Zone, o construcție eco și durabilă, unde învelișul exterior a fost proiectat pentru a susține o eficiență energetică ridicată, ce asigură un consum scăzut de energie, menținând, totodată și confortul locuitorilor în cele mai dure condiții meteorologice. Acest adăpost le permite cercetătorilor de la Universitatea din Copenhaga să studieze ecosistemul arctic pe timpul iernii, precum şi consecinţele schimbărilor climatice asupra stratului de gheaţă, a faunei sălbatice şi a oamenilor care trăiesc în regiune.

Citeste si: Ministerul Mediului anunță noi investiții pentru platforme...

În casa Ariston Comfort Zone, cercetătorii au avut şansa de a studia în detaliu impactul schimbărilor climatice asupra calităţii vieţii comunităţii: „Topirea gheţii deschide noi rute, noi itinerarii pentru deplasarea în zonă: chiar şi comunităţile din aşezările de aici recurg la noi mijloace de transport, de la sănii trase de câini la ambarcaţiuni de mici dimensiuni. […] Logistica se va schimba, probabil vor apărea noi porturi şi politicienii locali vor fi nevoiţi să ia măsuri astfel încât bunurile, comerţul şi traficul să fie dirijate către noile rute care nu presupun un consum excesiv de combustibili” – comentează Martin Nielsen, lider ştiinţific al Staţiei Arctice.

Pentru a înțelege mai bine una din activităţile de cercetare din cadrul stației artice, vă invităm să urmăriți materialul video următor: https://www.youtube.com/watch?v=8-U-JUvMUKo&feature=youtu.be

Ziua Internaţională a Ştiinţei şi obiectivul acesteia de a implica opinia publică în dezbaterea despre ştiinţă şi dezvoltare, reprezintă pentru Ariston ocazia de a-şi reafirma angajamentul privind contracararea încălzirii globale prin promovarea unor acțiuni sustenabile, pe termen lung. Se estimează că în 2050, aproximativ 200 de milioane de oameni vor fi nevoiţi să migreze din cauza schimbărilor climatice, iar IPCC – Comitetul ştiinţific ONU privind clima subliniază în raportul său din 2019 faptul că migraţia determinată de dificultăţile economice se va transforma într-o migraţie determinată de schimbările climatice, o transformare dificilă care poate fi principalul motiv al conflictelor.

Citeste si: Cîțu: Piaţa de capital din România este la un click distanţă de...

Ariston a alocat 77 milioane euro pentru investiţii, cercetare şi dezvoltare

Angajamentul asumat de Ariston nu se limitează la susţinerea ştiinţei în vederea contracarării efectelor schimbărilor climatice, ci se reflectă și în dezvoltarea sustenabilă, bazată pe inovație a unor produse eficiente şi de calitate. În 2019, Grupul a continuat să îşi consolideze eforturile prin creşterea cu 40% a investiţiilor în cercetarea şi dezvoltarea dedicată produselor regenerabile, în comparaţie cu 2018. Prin alocarea sumei de 77 milioane euro pentru investiţii, cercetare şi dezvoltare, Grupul deţine acum la nivel global, 24 de centre de competenţă şi de cercetare şi dezvoltare în 15 ţări.

Accentul pe inovaţie, ca motor esenţial al creşterii, asigură clienţilor produse de înaltă calitate şi serviciile conexe de instalare şi întreţinere, minimizând astfel impactul asupra mediului.

Citeste si: Firea îl acuză pe Nicușor Dan de minciună

Misiunea Ariston de a aduce confort tuturor, pretutindeni, chiar şi acolo unde pare greu de atins, prin tehnologie şi produse inovatoare, reprezintă un mod de a crea o legătură emoţională între ştiinţă şi societate. Trebuie să conştientizăm impactul alegerilor noastre de zi cu zi, iar Ariston, prin produsele sale, are şansa de a sublinia zilnic cât de valoroasă este inovaţia ştiinţifică, susţinând îmbunătăţirea constantă a vieţii oamenilor. Astăzi, oamenii de ştiinţă şi inovatorii sunt mai aproape ca oricând de întreaga comunitate globală, iar acest lucru este vital pentru o mai bună înţelegere a planetei noastre, pentru societăţi mai durabile şi mai conştiente de un nou mod de a ne trăi viaţa şi de spaţiul din jurul nostru.

Ariston

Ariston este marca cea mai importantă şi mai extinsă prezenţă internaţională a Grupului Ariston Thermo. Creată în Fabriano, Italia, în 1960, Ariston este acum expertul global în soluţii termice şi de încălzire a apei. Ariston aduce confort în casele milioanelor de familii din lume în fiecare zi, oferind produse de calitate excelentă, cu performanţe avansate, calitate durabilă şi stil specific italian. Datorită acestor caracteristici, Ariston îşi asumă provocarea de a aduce confort tuturor, chiar şi atunci când pare greu sau imposibil de atins.

Ariston Comfort Challenge

Insula Disko (Groenlanda), trei instalatori de la Ariston, o misiune unică: asigurarea unui confort durabil pentru fiecare, chiar şi acolo unde pare greu sau imposibil de găsit. Acesta este proiectul Ariston Comfort Challenge (ACC), o modalitate de a ne îmbunătăţi pe noi înşine şi comunitatea în care trăim, de a avea grijă de mediul înconjurător şi de a crea cunoştinţe şi o conştientizare comună a amprentei noastre. Datorită casei modulare Ariston Comfort Zone (ACZ), cercetătorii de la Universitatea din Copenhaga au avut şansa de a investiga efectele schimbărilor climatice asupra insulei Disko, inclusiv a obiceiurilor comunităţii inuite. Cercetătorii au putut studia starea permafrostului, flora şi fauna marină, nivelurile de BWC şi CO2 şi de a observa efectele schimbărilor climatice asupra comunităţilor de oameni. Doar în primul an, ACC a permis realizarea unui număr de 22 noi studii privind schimbările climatice datorită casei Ariston Comfort Zone. ACZ permite cel mai bun control şi cea mai bună planificare a procesului de colectare a datelor, oferindu-le un loc în care să îşi încarce instrumentele. Angajamentul Ariston trece dincolo de produsele sale, la studierea scenariilor din viitor datorită misiunii ACC.