„Leave the kids alone, Ludovic! Lasă copiii să meargă la şcoală, lasă profesorii să meargă la şcoală, lasă părinţii să meargă la muncă! Nu închide pieţele. Am acelaşi mesaj de la cei din HORECA. Nu-i îngropa că nu ai cum să-i scoţi din groapă la anul. Ştim că în fiecare zi nu omorâţi doar economia, ci pe românii care produc”, a afirmat Victor Ponta în plenul Parlamentului.

Liderul Pro România este de părere că Orban acționează la fel ca cei din „Guvernele Băsescu”, pe care îi critica anterior: „Este un lucru foarte bun să vorbim despre economie, nu despre buget, că bugetul nu e important pentru oameni decât dacă are legătură cu viața lor, cu economia. Din păcate, nu vorbim despre criza economică, o criză care în 2021 va fi mai dură ca cea din 2010. Mai ales că acum avem în 2020 un Guvern ca în 2009, care ne zice că totul e bine, că nu vine FMI-ul, că nu mărește taxe, nu mărește impozie.

Culmea e că în 2010-2011 când domnul prim ministru Orban era alături de mine în USL şi criticam măsurile domnului Băsescu, acum face exact ca Guvernele Băsescu și îi are aliați pe toți cei ai lui Băsescu, făcând aceleaşi greşeli şi ducându-ne în aceeaşi criză”, a mai spus acesta.

Victor Ponta a subliniat că Guvernul Orban a ajuns la putere cu voturile social democraților: „Sunteţi în funcţie cu voturile PSD. Criza economică ne va lovi mai mult decât criza sanitară”.

După ședința din Parlament, Ponta a postat încă un mesaj pe pagina de Facebook, în care afirmă că Premierul Orban i-a provocat dureri de cap cu prostiile și minciunile pe care le-a zis. „Sper că nu am luat lucovid” a mai scris Ponta.