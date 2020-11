Speriați de amenințarea îmbolnăvirii de COVID, românii cumpără disperați cutii de vitamina C și D. Medicii spun că suplimentele ajută în această perioadă și sunt chiar folosite în tratamentul COVID, dar numai în doze prescrise de un specialist.

Într-un mall din București, oamenii au format o coadă imensă la intrarea într-un magazin. Cumpărătorii de toate vârstele au umplut coșurile cu vitamine și minerale. Spun că nu regretă niciun leu investit în fortificarea organismului.

„Avem nevoie, mai ales in perioada asta cu corona”, spune o cumpărătoare.

„Vitamina D, A, că am lipsă, îmi dă imunitate”, explică o altă femeie.

Medicii spun că până la vaccin, vitaminele ne pot ajuta întrucâtva, dar trebuie luate cu măsură.

„Există o oarecare utilitate în a folosi doze de vitamina C și vitamina D și Zinc. Sigur că au circulat și informații conform cărora se foloseau doze de elefanți de vitamina C, ceea ce, desigur, ar face și rău, dar dozele uzuale de 2-4 mii de unități de vitamina D sau de o mie de unități de vitamina C și cu adaos de Zinc ar putea avea o utilitate. Pentru formele asimptomatice sau ușoare-medii există niște încercări de scheme terapeutice care includ și suplimentele nutritive de tipul vitaminelor și mineralelor de care vorbeați. Deci nu sunt specifice, nu sunt garantat eficiente, dar sunt un mic plus de care avem nevoie mulți în această perioadă”, spune Rodica Tănăsescu, medic de familie.

Un studiu recent din Spania arată că peste 80 la sută dintre pacienţii care suferă de COVID-19 au o lipsă de vitamina D, iar această insuficienţă este mai frecventă la bărbaţi, precizează digi24.ro