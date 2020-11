„Ştiu foarte bine cum s-a comunicat până acum cu presa atunci când jurnaliştii solicitau informaţii despre diverse contracte sau despre anumite achiziţii nefundamentate. Gata! S-a terminat această epocă. Am dispus aparatului de specialitate al primarului şi tuturor subordonatelor primăriei să nu mai ţină la sertar aceste cereri şi să răspundă tuturor cetăţenilor care solicită legal informaţii. Totul în mod transparent", a scris Clotilde Armand într-o postare pe Facebook.

Ea a amintit că, înainte să ajungă primar, a semnalat public că acest contract a fost realizat "printr-o negociere directă şi la supra preţ".

„Am fost la Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice din Sectorul 1 şi am cerut contractul de 76 milioane de lei pentru achiziţia a 48.000 de tablete. Ştiţi, înainte să ajung primar, am fost prima persoană care a semnalat public acest contract realizat printr-o negociere directă şi la supra preţ. Am fost neplăcut surprinsă să văd că personalul de la Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice din Sectorul 1 părea să nu găsească contractul. Într-un final l-am obţinut, dar fără anexe. Ireal, nu? Fosta administraţie a refuzat sistematic să-l publice", a mai adăugat Clotilde Armand.

Potrivit documentului publicat de Clotilde Armand, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a încheiat contractul cu societatea Conic Design SRL.