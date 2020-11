Aceste cizme sunt vazute ca modele controversate de incaltaminte, insa orice femeie care prefera confortul in zilele friguroase a inclus cizmele UGG in garderoba, de la vedete de la Hollywood, pana la simpli pasionati de moda.

Esti curios sa afli care este povestea acestui brand care a facut inconjurul lumii? Descopera un scurt istoric, din randurile de mai jos!

De ce se numesc UGG?

In primul rand, controversa privind brandul UGG porneste de la numele sau. Cuvantul ugg vine de la termenul englezesc ugly, care inseamna urat. Aceasta trasatura a fost atribuita acestor cizme, care nu seamana cu pantofii eleganti si design clasic, promovati de alte case de moda.

Desi cizmele UGG au devenit populare in special la sfarsitul anilor ‘90, istoria acestor incaltari este mai veche. Pana si pilotii din Primul Razboi Mondial purtau un fel de cizme UGG perfecte pentru aceasta activitate, deoarece erau usoare si mentineau o temperatura optima la nivelul picioarelor.

Care este istoria cizmelor UGG?

Istoria UGG este una interesanta, cizmele fiind prezente pentru prima oara acum peste 200 de ani, atunci cand erau folosite incaltarile din piele de oaie. Cu toate acestea, istoria recenta a incaltamintei UGG incepe in 1978, atunci cand surferul Brian Smith propune aceste incaltari, potrivite pentru confortul picioarelor inainte si dupa iesirea din ape reci.

Acesta se stabileste in California, se alatura unei comunitati de surferi si adopta incaltarile UGG pentru plaja si pentru strada. Acest brand ia nastere rapid, sub numele de UGG Australia. Odata cu anul 1995, compania australiana UGG este cumparata de Deckers Outdoor Company, care creeaza, timp de 3 ani, cateva modele clasice de cizme, papuci si alte modele de incaltari casual.

Ulterior, brandul UGG se dezvolta si devine un star in lumea incaltamintei de lux, datorita imaginii si confortului pe care il ofera fashionistilor din toata lumea. In scurt timp, aceste cizme cu blana au cucerit si capitalele modei, Londra, Milano, Paris sau Tokyo.

In 2003, UGG Australia a castigat premiul Brandul Anului si a continuat sa se bucure de un succes rasunator. Confortul este cel care transforma brandul UGG intr-unul ideal pentru sezonul rece si nu numai.

In confectionarea acestor incaltari se foloseste doar piele de oaie care permite circulatia aerului, mentine piciorul uscat si asigura o ventilatie optima. Totodata, tratamentele care se aplica atat in interiorul cizmelor, cat si la exterior, fac ca materialul sa fie moale, dar in acelasi timp foarte rezistent.



In primii ani de la infiinitarea brandului UGG cizmele aveau o singura lungime, pana la genunchi, si erau cu talpa plata. In zilele noastre, aceste cizme sunt produse intr-o multitudine de lungimi, stiluri si variante, astfel incat sa se potriveasca oricui.

Nu esti un fan al cizmelor albe sau negre? Ugg iti pune la dispozitie si modele extrem de colorate, cu sau fara toc, pe care sa le asortezi cu tinute casual sau elegante, in functie de evenimentul la care participi.

Ai in garderoba o pereche de cizme UGG? Cum obisnuiesti sa le porti?