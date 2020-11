„În această strategie de vaccinare, noi îl avem în pregătire, lucrăm continuu, ca să spun așa, avem oameni care stabilesc strategia de vaccinare. La începutul anului va veni (vaccinul - n.r.), pentru personalul medical, vor fi mai multe tranșe, fiecare tranșă va fi distribuită cu ajutorul unor anumite structuri.Va fi invitată și Armata, și DSU, și spitalele județene, și medicii de familie”, a declarat ministrul.

România va primi peste 10.000.000 de doze de vaccin anti-COVID-19

Președintele Klaus Iohannis anunța, marți, că România va primi peste 10 milioane de doze de vaccin în prima tranșă, iar primii care vor fi vaccinați vor fi angajații din sănătate și persoanele aflate în situație de risc. Întreaga populație se va putea imuniza în primăvară, a spus Iohannis.

Reţeaua de distribuţie a vaccinului este pregătită

„România are pregătită rețeaua de distribuție a vaccinului împotriva Covid, atunci când va ajunge în țară, la finele acestui an sau la începutul anului viitor. Noi suntem angrenați cu Comunitatea Europeană pentru acest vaccin, rămâne să vedem. Comisia Europeană are discuții cu trei firme producătoare, în măsura în care va fi gata, acela va fi și la noi. Toată achiziția se face prin Comisia Europeană, dar avem speranță pentru sfârșitul anului, începutul anului viitor”, spus ministrul Tătaru, potrivit antena3.ro