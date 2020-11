„Victorie! Da, astăzi am obținut o mare victorie și, împreună, am scris o pagină importantă pentru justiția din România, o filă importantă pentru parcursul democratic și consolidarea statului de drept din România! Așa simt eu!

Preşedintele Iohannis a promulgat, astăzi (c.n. luni), legea privind confiscarea extinsă a averilor ilicite. Astăzi lupta mea de aproape 3 ani a fost câștigată în favoarea românilor cinstiți. De astăzi, procurorii, judecătorii, ANAF, ANABI și toate instituțiile care au atribuții în recuperarea banilor furați de la statul român au TOATE instrumentele legale pentru ca fiecare leu furat statului român și pitit inclusiv către terțe persoane să fie recuperat. Aștept și sunt convinsă că fiecare român cinstit și de bună credință așteaptă rezultate! Așa că... la treabă!”, scrie Birchall pe Facebook.

De asemenea, fostul ministru al Justiției susține că va urmări aplicarea acestei legi și că acum „nu mai există nicio scuză sau impediment pentru ca toți banii furați statului român să fie recuperați”.

„Nu pot exprima în cuvinte cât de mult vă mulțumesc tuturor pentru că împreună am dus și am câștigat bătălie cu bătălie până astăzi, când împreună am câștigat această luptă dusă împotriva celor care își făceau speranțe că România va rămâne o țară unde își vor putea continua hoțiile și mișmașurile din care, după procese interminabile, să rămână cu banii intacți. Aveți încredere că, pas cu pas, România devine un loc unde domnește legea! Statul român își apără cetățenii, iar averile obținute ilegal nu mai sunt deloc în siguranță... Și cum am mai spus: ATENȚIE DOMNILOR PUNGAȘI: AVERILE OBȚINUTE ILICIT SUNT ÎN MARE PERICOL DE CONFISCARE! Și da, sunt mulțumită că îmi închei activitatea în Parlamentul României cu o astfel de lege, una dintre cele mai importante din ultimii 30 de ani, scriind împreună cu voi o filă importantă în istoria României!”, a mai scris aceasta.