Bloggerița s-a întors cu avionul din Anglia, în urmă cu câteva zile, ajungând la Clij-Napoca, unde a fost nevoită să intre în izolare timp de 14 zile.

Aceasta a povestit într-una din postările sale de pe Facebook, experiența traumatizantă pe care a trăit-o în pensiunea în care s-a cazat la sosirea în țară.

„În cursul zilei de ieri, m-am întors din Anglia către Romania şi am aterizat pe Aeroportul din Cluj Napoca, supunandu-mă legii romane în privinţă carantinarii/ izolării la adresa pe care am declarat-o la aterizare pe Aeroportul din Cluj Napoca. Am scris în Declaraţia de Confirmare a Carantinarii din data de 27 octombrie 2020, adresa unde mă voi izola pe durata celor 14 zile, potrivit legii: Strada Paris, nr.89 B, camera 12 - Pensiunea Pedro.

După sosirea la pensiune, am achitat proprietarilor suma de 2000 lei reprezentând - 1000 lei cazarea pentru prima luna + 1000 lei garanţie.

Proprietara pensiunii a discutat cu mine prin telefon atât cu câteva zile înainte, cât şi după, modalitatea de izolare şi faptul că îmi vă aşeză un frigider în camera de cazare.

După cazare, camera mea nu a deţinut nici frigider şi nici condiţii optime de trai - fară căldură şi fară să mănânc timp de 24 de ore, pentru că nu mi s-a oferit accesul la bucătărie, fiind în izolare, am sunat la sediul politiei locale din Cluj Napoca, pentru rezolvarea acestei situaţii.

Pe parcursul zilei am fost îmbrâncită, strânsă cu uşa, abuzata verbal de fratele patroanei acestei pensiuni, care a refuzat să îmi ofere contract conform serviciilor achitate”, a scris Oana Crăciun.

„Am fost tratată mai rău ca un câine, fără apă și fără mâncare”

Femeia a povestit apoi felul în care a fost tratată de proprietarii pensiunii și despre lipsa de eficienţă a DSP Cluj.

„După ce aproape ţoaţă ziua am încercat să iau legătură cu Direcţia de Sănătate Publica a judeţului Cluj prin telefon pentru schimbarea adresei de izolare, iar un echipaj de politie s-a deplasat la fata locului în urma sesizării, DSP nu a dispus nici la aceasta ora prin nicio modalitate de comunicare, rezolvarea situaţiei mele.

Am fost tratata mai rău că un câine, fară apa şi fară mâncare de aceşti proprietari, care cunoscând durata celor 14 zile de izolare, ar fi fost obligaţi potrivit legii să îmi ofere o soluţie alternativa de hrănire. (...)

Am contactat DSP-ul ţoaţă ziua prin telefon pentru le explica situaţia în care mă aflu. Fiind în izolare, nu am dreptul din punct de vedere legal să părăsesc incinta camerei în care mă aflu.

Proprietarul pensiunii m-a agresat fizic şi verbal şi îmi solicita eliberarea camerei în care locuiesc.

În acest moment m-a taxat la preţul de 120 lei/ zi, în condiţiile în care în aceasta locaţie eu trebuie să locuiesc o luna, cu cele 14 zile de izolare incluse în aceasta luna. Ceea ce face în acest moment poate fi considerat tot un alt abuz. Am închiriat aceasta camera de la distanta, neavand cine să mă sprijine pentru închiriere. Toate condiţiile închirierii au fost discutate prin telefon, iar o cunoştinţă s-a deplasat la fata locului pentru vizionarea camerei”, a povestit bloggerița.

„Nu am avut acces la o hrană și/sau băutură caldă”

Pentru că starea sa de sănătate s-a degradat, din cauza „abuzurilor fizice si psihice” la care a fost supusă, aceasta a chemat ambulanța.

„Dupa ora 00 ambulanta a venit la adresa unde sunt in izolare. Primul apel a fost efectuat la ora 20.56. Nu mi s-a făcut niciun test Covid, neavand niciun simptom de Covid.

Mi-au administrat un calmant. Menționez ca degradarea starii mele de sănătate are legătură cu toate cele intamplate astazi si cu faptul ca nu am avut acces la o hrana si/sau bautura calda. Abuzurile fizice si psihice la care am fost supusa mi-au modificat tensiunea, glicemia si starea organismului in general.

Este inuman ceea ce mi se întâmplă in anul 2020 in propria mea tara”, a scris Oana Crăciun pe Facebook, în descrierea unei fotografii cu camera unde a fost băgată în carantină.