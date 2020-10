In seara asta, m-am imbracat cu halatul tau, pentru ca mi-am dorit sa te simt cat mai aproape. Si Pinkie toarce lipita de el, sigur ca si ei ii este dor de tine. Imi lipsesti atat de mult ca nu pot descrie in cuvinte cat de tare ma doare sufletul, te iubesc si imi doresc sa iesi de acolo sanatos si cat mai curand, sa vii inapoi acasa, la noi! ♥️🥺

A post shared by Irina Alexandra (@irinaalexandrat) on Oct 28, 2020 at 10:41am PDT