Astăzi la ora 15.00 va avea loc o sedință a Comitetului pentru Situații de Urgență la nivelul Municipiului București.

„Este important ca acest Comitet să dispună toate măsurile și planul de implementare a măsurilor care sunt stabilite în lege și în hotărârea de Guvern privind prelungirea stării de alertă. Nu am urmărit declarațiile prefectului, dar noi facem o evaluare a fiecărui prefect. Când vom avea o decizie de comunicat, o vom comunica”, a declarat Ludovic Orban, cu privire la reacția prefectului Capitalei de duminică.

În ceea ce privește măsurile din scenariul roșu, care s-ar putea aplica în Capitală începând de mâine, premierul a afirmat că acestea se adresează doar învățământului, nu și creșelor sau after-school-urilor.

„Reglementările privitoare la situația modului de organizare a procesului educațional, se referă la învățământ și la preșcolari. Cele 2 trepe, 1 și 3 la mie, nu afectează desfășurarea altor activități, cum ar fi activitățile în creșe și after-school. Sigur că, odată cu organizarea cursurilor online, after-school-ul nu prea mai poate să funcționeze, pentru că dacă elevii nu se duc la școală și participă online la procesul online, nici after-school-ul nu va mai putea funcționa. Dar after-school-ul și alte acțivități nu sunt în cadrul reglementărilor”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat ce se va întâmpla după 14 zile în care elevii vor învăța doar online, Orban a afirmat că se va face o evaluare pentru a stabili dacă activitatea din școli poate reveni la un regim normal, ca înainte.

„Se va face o evaluare, tot în același mod, a numărului de cazuri pe ultimele 14 zile, pentru că de asta se instituie pentru o perioadă de 14 zile acest set de măsuri aferente depășirii indicelui de 3 la mie. În cazul în care indicele scade sub 3 la mie, automat se reiau activițile care au fost sub restricție. Nu am considerat că se poate relua activitatea după un interval mai scurt”, a adăugat premierul potrivit antena3.ro