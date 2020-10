„Inspectorul școlar general este în concediu medical, având o problema de sănătate, și am decis astăzi ca atribuțiile în cadrul ISMB să fie preluate de către doamna Liliana Toderiuc. Am definitivat planul de măsuri cu privire la predarea online, care are în vedere și modalitatea în care fiecare unitate de învățământ a distribuit tabletele transmise de MEC. Am stabilit cu inspectorii școlari ca după ce se încheie Comitetul pentru Situații de Urgență să realizăm o videoconferință cu toți directorii unităților de învățământ din București.

În confirmitate cu rata incidenței care a depășit limita de 3 la mia de locuitori, Comitetul ar trebui să decidă această suspendare tempoară a cursurilor pentru 14 zile”, spune ministrul.

Anisie spune că va monitoriza dacă cele 8.057 de tablete au ajuns în unităţile de învăţământ din Capitală

„Ministerul Educaţiei, prin Programul Şcoala de Acasă, a dat către IŞMB 8.057 de tablete care au fost împărţite către inspectoratele şcolare de sector săptămâna trecută. Voi monitoriza astăzi această activitate. Voi vedea dacă au ajuns tabletele în unităţile de învăţământ aşa cum mi-au raportat inspectorii şcolari de sector”, a spus ministrul, la sediul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Potrivit acesteia, complementar, MEC a alocat către IŞMB peste 5 milioane de lei.

„Complementar, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a alocat către IŞMB peste 5.275.000 milioane de lei pentru a achiziţiona un stoc de rezervă. IŞMB mi-a raportat că deja se află în procedură de achiziţie publică pentru 1.750 de laptopuri”, a arătat Anisie.