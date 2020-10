„Aproape, foarte aproape de zero restanţe în emiterea primei decizii dosare de pensionare/a celei rezultate din recalculare. Am plecat de la peste 18 000 restanţe. Am auzit toate explicaţiile posibile. Am fost criticată de sindicate pentru că se munceşte mult. Au crezut că renunţ. Nu am renunţat. La o săptămână de la ultimul meu anunţ privind schimbarea directorilor caselor de pensii în care, în pofida insistenţelor, rămăseseră restanţe, s-au rezolvat lucrurile. Nu, nu acept nici 2, nici 3 nici 8 restanţe. Niciuna. Am vrut să le rezolvăm pe toate. Nu se poate să ţinem oamenii să aştepte luni de zile un răspuns de la casele de pensii”, a scris, vineri seară, pe Facebook, Violeta Alexandru.

Aceasta anunţă că au rămas în continuare probleme la Alba – puţin peste 2500 de dosare restante.

„Am mai spus - noua conducere de la Casa de pensii Alba care a preluat peste 10.000 de dosare restante a tras mult. De aceea, sunt de acord să mai primească încă o lună. Dar vreau zero restanţe şi aici. Conducerea Casei Naţionale ajută cu oameni, la fel casele de pensii din judeţele învecinate. La Alba sunt oameni care aşteaptă răspuns de peste un an. Cum or fi putut să doarmă liniştiţi miniştrii PSD care au condus acest minister, fostul director al casei judeţene? Nu mai contează. Trebuie să rezolvăm”, a mai scris Violeta Alexandru.

Aceasta a menționat că s-au făcut schimbări la casele de pensii din sectoarele 1, 2 şi 3 ale Capitalei.

„Ilfov – 274 dosare şi o atitudine sfidătoare a actualei conduceri - ştiu ce am de făcut, Sectorul 1: 215 (aici am făcut schimbarea, noul termen de rezolvare - 15 noiembrie; Sector 3: 29 - schimbare, Sector 2: 23 dosare (schimbare)”, a anunţat Violeta Alexandru.