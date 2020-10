Florin Cîţu a declarat că Primăria Capitalei a avut venituri şi a primit bani de la buget pentru plata subvenţiilor la energie termică şi transporturi, însă banii nu au fost folosiţi în acest scop, iar plăţile au fost făcute doar parţial.

„Veniturile Primăriei Capitalei în 2020 sunt în jur de 3,5 miliarde lei. Încasările în septembrie sunt la aproape 99%. Sunt două cheltuieli importante: subvenţia la energie termică şi subvenţia la transportul în comun. Bugetul a avut aceste sume prinse, pe trimestre. Însă dacă ne uităm la execuţie, energia termică a fost plătită doar 331 milioane de lei până în septembrie din 935 milioane cât este pe tot anul, deci o treime. La transportul în comun, au fost plătite 624 milioane din 1,5 miliarde”, a anunţat Cîţu.

Primăria Municipiului Bucureşti are datorii către ELCEN şi RADET de 837 milioane de lei. La masa credală faţă de ELCEN sunt încă 1,7 miliarde lei şi faţă de RADET încă 3,8 miliarde lei.

„Plata subvenţiei la energie. Am avut grijă ca fondurile să fie alocate, Banii nu au ajuns acolo unde trebuie. Prin ordonanţa 135/2020 au fost alocaţi 1 miliard lei, aceşti bani puteau fi folosiţi de Primăria Municipiului Bucureşti pentru plata unor restanţe. La începutul anului au fost alocaţi bani pentru plata subvenţiilor. Plata către subvenţie nu s-a făcut. Aici este problema, unde au ajuns aceşti bani şi la cine? Vă promit că vom găsi unde au ajuns aceşti bani”, a spus Cîţu.

Ministrul Finanţelor afirmă că Inspecţia Economică Financiară a mers în control la Primăria Municipiului Bucureşti, în perioada 30 ianuarie 2020 – 10 martie 2020. Totuşi, controlul a fost suspendat pe 11 martie 2020, când accesul echipei ministerului la sediul primăriei nu a mai fost permis, având în vedere dispoziţia primarului general.

„S-a dispus suspendarea anumitor activităţi care implică interacţiunea cu persoane din exteriorul Primăriei Municipiului Bucureşti. Nu ni s-a dat voie nici de la distanţă să facem acest control. Laptopurile angajaţilor Ministerului Finanţelor au fost sechestrate o perioadă în sediul primăriei şi le-am recuperat după aceea”, a acuzat Cîţu.

Cîţu a enumerat şi câteva nereguli identificate la PMB care s-ar îcadra la infracţiuni.

„Angajare de cheltuieli din bugetul local cu serviciul public de alimentare cu energie termică peste limita creditelor bugetare aprobate, fapt care constituie infracţiune. Plata fără bază legală din fonduri publice în 2018 şi 2019 a unor credite induse în valoare de 80 milioane lei. Plata fără bază legală din fonduri publice de 1,4 milioane lei reprezentând cotnravaloarea unor contract de prestare servicii. Este vorba de un festival, ONE YEAR TO GO EURO 2020”, a spus ministrul Finanţelor.