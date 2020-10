„Domnule Orban, vă cunosc, ştiu că sunteţi un tip ale cărui intenţii sunt din cele mai bune. De aceea vă rog din tot sufletul meu, opriţi asasinarea economică a României. HOReCa este pe ultimul loc în toate rapoartele ştiinţifice în ceea ce priveşte împrăştierea virusului. Ştiţi bine că atunci când am deschis prima oară restaurantele şi am respectat regulile pe care dumneavoastră le-aţi impus, de bună credinţă, ştiţi bine că în acel moment numărul de cazuri a stagnat, nu era în creştere, ci a explodat odată cu întoarcerea oamenilor din vacanţă, cu începerea şcolilor, a explodat şi mai abitir odată cu ieşirea masivă a electoratului la vot”, spune actorul.

Gândiţi-vă că asasinaţi un milion de oameni care lucrează

„Ce faceţi dumneavoastră sau dacă daţi girul acestor indivizi care vor să ne asasineze, gândiţi-vă că asasinaţi un milion de oameni care lucrează împreună cu familiile lor, mai mult sau mai puţin, în domeniile afectate. Un milion de oameni care s-ar putea să voteze pe alţii şi sincer, mie unul nu mi-ar conveni, pentru că mai degrabă prefer nişte ministere care îşi fac treaba, cum este Ministerul Economiei”, afirmă Mugur Mihăescu, într-un mesaj video publicat pe pagina sa.

El cere Ministerului Dezvoltării şi Ministerului Fondurilor Europene să nu mai pună beţe în roate antreprenorilor şi să le pună la dispoziţie granturile europene, deoarece „lumea în HoReCa nu mai are niciun ban”.

„Apropo, vorbiţi cu băiatul ăla de la Dezvoltare să dea odată granturile europene, pentru că se plimbă hârtiile cu normele, este o pagină de norme care trebuia scrisă de trei luni. Lumea în HoReCa nu mai are niciun ban. Trebuiau să vină banii, bani europeni, nu sunt ai lui mama sau ai lui tata sau ai bugetului statului. Ne plimbă cu ei de trei luni, deşi măsura luată de ministerul Economiei a fost foarte bună. Vreţi să vă spun cine sunt pe la Fondurile Europene care ne pun beţe în roate? Cred că-i ştiţi foarte bine. Au făcut 4.000 de pagini ca să accesăm nişte bani europeni”, afirmă Mihăescu.

Tăriceanu: „Ludovic, când faci angajări din bani publici, verifică...

Actorul susţine că metoda închiderii restaurantelor nu este metoda de a opri răspândirea virusului.

„Opriţi asasinarea, domnule Orban! Opriţi asasinarea HoReCa! Poate dumneavoastră vreţi să faceţi ceva ca să opriţi acest număr mare de cazuri. Nu aceasta este metoda, s-a dovedit peste tot în lume că nu ţine treaba asta. Nu este normal de 9 luni aceleaşi plăci asurzitoare să le auzim de la Arafat şi Tătaru. Aceleaşi plăci: spălaţi-vă pe mâini, puneţi-vă mască. Gata! Am înţeles! Asta facem, ne spălăm pe mâini, punem mască, dar asta nu a scăzut epidemia în nicio ţară din lumea asta. Nu am luat modelul Suediei, care nu mai are epidemie. Noi ce facem? Ne asasinăm ţara”, a spus Mugur Mihăescu potrivit adevarul.ro.