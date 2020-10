„Instituţia Prefectului a primit astăzi o adresă oficială din partea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei (MMB) prin care se solicită CJSU Iaşi să iniţieze demersuri către CNSU pentru abrogarea Hotărârii nr. 47 din 5 octombrie 2020 (privind, între altele, restricţionarea accesului pelerinilor din alte localităţi la o sărbătoare religioasă). De asemenea, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a solicitat CJSU să revină asupra măsurilor prevăzute în Hotărârea nr. 35 din 6 octombrie în sensul de a lua în considerare modificarea perioadei sărbătorii Sf Cuvioase Parascheva, inclusiv anularea punctului nr. 4 din Anexa nr. 1 a respectivei hotărâri a CJSU Iaşi. Cu referire la acest punct, MMB a precizat situaţii menite să asigure respectarea măsurilor de prevenţie sanitară, situaţii care necesită un punct de vedere din partea DSP Iaşi. Astfel, Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi a transmis adresele respective pentru a obţine puncte de vedere avizate atât din partea CNSU, cât şi din partea DSP Iaşi, dar şi tuturor membrilor CJSU Iaşi. După obţinerea răspunsurilor de la CNSU şi DSP Iaşi, vom putea organiza o şedinţă punctuală pentru a aduce amendamente deciziei CJSU nr 35/06 oct 2020”, se menţionează într-un comunicat de presă al Instituţiei Prefectului Iaşi.

Solicitarea a fost făcută după ce în cursul serii de miercuri Arhiepiscopia Iaşilor a anunţat că sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva nu va mai fi organizată în perioada 8-15 octombrie, aşa cum era programat iniţial, ci se va desfăşura doar de hramul sfintei, în ziua de 14 octombrie, cu Sfânta Liturghie.

În cursul acestei zile la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei au venit foarte puţine persoane să se închine la racla cu moaştele Sf Cuvioase Parascheva.

Conform deciziei CNSU, fiecare persoană a fost legitimată. Doar cele cu domiciliul în municipiul Iaşi au avut permisiunea de a intra în Curtea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei pentru a se închina la racla care se află depusă în catedrala mitropolitană.

„Deocamdată, din păcate, există această interdicţie care îi opreşte pe oameni să vină la Iaşi la racla Sfintei Parascheva. Pot veni pentru orice alt motiv, dar pentru aceasta nu pot veni. Iată că ceea ce se anunţa a fi sărbătoarea Sfintei, şi era în fiecare an, s-a redus practic la o zi obişnuită. Sărbătoarea are loc, am văzut că se vehiculează ideea că nu are loc. Ca în fiecare an, pe 14 octombrie Sfânta va fi prăznuită doar că nu are această amploare pe care o avea înainte, în sensul că racla era scoasă aici afară astfel încât să se închine numărul mare de pelerini care ar fi venit. În acest an, nemaifiind număr mare de pelerini, racla este în Catedrala Mitropolitană. Va rămâne acolo atâta timp cât numărul de închinători este mic. încât rândul poate fi gestionat în Catedrală şi în curtea Catedralei Mitropolitane”, a declarat presei preotul Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iaşilor, citat de Agerpres.

Întrebat fiind dacă racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva va mai fi scoasă din catedrala mitropolitană pentru fi depusă într-un baldachin special amenajat în curtea mitropolitană, preotul Constantin Sturzu a declarat că acest fapt depinde de numărul de "închinători".

„Desigur, dacă numărul de închinători este mare, noi tot timpul ne sfătuim şi cu forţele de ordine, avem grijă să putem gestiona situaţia, atunci poate fi scoasă afară astfel încât rândul să se desfăşoare, la fel ca în alţi ani, pe străzile din apropierea ansamblului mitropolitan”, a răspuns preotul Constantin Sturzu.

Sfânta Cuvioasă Parascheva, numită în popor Sfânta Vineri, este considerată a fi ocrotitoarea Moldovei. Ea a trăit în prima jumătate a secolului al XI-lea şi s-a născut în Epivat (azi Boiados) în Tracia, pe ţărmul Mării Marmara, în apropiere de Constantinopol.

Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost canonizată în şedinţa din 28 februarie 1950 a Sfântului Sinod al BOR. Atunci s-a stabilit şi ca în data de 14 octombrie să fie organizat hramul acesteia.