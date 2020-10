„Îi rugăm să nu mai vină la spital dacă fac COVID. Să se trateze cu tot felul de măsuri alternative, cu tot felul de terapii alternative, pentru că dacă nu crezi, de ce să mai încarci sistemul sanitar? Pe de altă parte este dreptul fiecăruia să facă ce vrea şi cum vrea cu viaţa lui. Noi aici suntem să neluptăm pentru viaţa celor care vor să trăiască şi vom rămâne aici. Pentru ceilalţi, care nu cred sau iau în derâdere toate aceste măsuri, care la rândul lor gândiţi-vă că mai au alţi adepţi, suntem neputincioşi în faţa lor. Dar, dacă se vor îmbolnăvi, să se trateze cu măsuri alternative, să nu încarce sistemul sanitar”, a declarat dr. Cristian Oancea.

Medicul are un mesaj şi pentru cei care cred că drepurile lor sunt încălcate de obligativitatea purtării măştii de protecţie.

„Am pacienţi care n-au crezut, s-au infectat şi au început să poarte mască şi să promoveze sănătatea publică. Sunt şi exemple pozitive, dar până nu ajungi să te confrunţi cu simptomele COVID într-o formă moderată sau severă de boală, totul este o batjocură şi o derâdere şi limitarea drepturilor etc. Deşi tot ce am susţinut în această perioadă a fost să purtăm masca, să avem o igienă sanitară mai accentuată şi atâta tot. Personal, nu am pus nicio măsură restrictivă care să limiteze drepturile unei persoane”, a spus specialistul.

Medicul atrage atenţia că există riscul ca scepticii COVID să îmbolnăvească, la rândul lor, alte persoane sau pe cei apropiaţi, precizează adevarul.ro

„Dacă tu dacă nu porţi mască şi te infectezi şi îmi dai mie şi mor sau ajung în terapie intensivă, deja vorbim de alte sancţiuni aici. Sau dacă tu nu crezi şi duci virusul acasă la copiii tăi, la bunicii tăi şi ei fac o formă severă, îi omori cu bună ştinţă. Ar trebui să se gândească de două ori aceste persoane care nu prea cred sau cred că le sunt limitate anumite drepturi. Nu înţeleg ce drepturi le sunt limitate pentru că purtatul măştii, uitaţi-vă, în toată lumea este o măsură de a bloca răspândirea acestui virus. E o măsură pentru sănătatea noastră, a tuturor”, a spus dr. Cristian Oancea