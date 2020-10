Imaginile video au fost publicate pe Facebook, alături de un mesaj dur la adresa patronilor localului, dar și a reprezentanților Direcției de Sănătate Publică București.

„Pentru asta imi petrec 8 h/zi la locul de munca purtand masca si viziera?

Pentru asta stau toti elevii cu masca, pana la 8-9 ore pe zi?

Pentru asta s-a trecut la invatamantul hibrid, in care ai parte educatie din 2 in 2 saptamani?

Citeste si: Opt persoane propuse ca ambasadori, audiate în comisiile de...

Citeste si: 27 de idei pentru un mic dejun gustos si sanatos

Politia Capitalei Direcția de Sănătate Publică București

Multumesc patronilor de la Nuba in numele tuturor cadrelor medicale si didactice, in numele tuturor celor care au ramas fara job, in numele apartinatorilor care nu isi pot vizita rudele in spitale.

Va multumim si speram ca incasarile de aseara au fost pe masura asteptarilor”, scrie Silvia Dinu, cea care a făcut publice imaginile cu petrecerea de sâmbătă seara.