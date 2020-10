UPDATE ORA 14:02 Dominic Fritz a ieșit negativ la testul COVID-19

Dominic Fritz, a anunțat că rezultatul testului pentru COVID-19 pe care l-a făcut în această dimineață a ieșit negativ, însă va rămâne autoizolat până la un nou test, pe care îl va face la sfârșitul săptămânii, informează digi24.ro

„Luni m-am întâlnit cu o persoană care a aflat aseară (marţi seara n.r.) că are COVID-19. Am purtat mască, am păstrat distanţa, sunt bine. Dar, ca o măsură de precauţie şi pentru a elimina orice risc, am decis să mă autoizolez. Am făcut un test azi dimineaţă (miercuri dimineaţă n.r.) şi voi rămâne acasă, în aşteptarea rezultatului. Voi repeta testul pentru mai multă siguranţă, la sfârşitul acestei săptămâni. În timpul acesta voi continua să lucrez cu echipa mea la pregătirea preluării mandatului şi voi ţine întâlniri oficiale online. Vă ţin la curent", a transmis Dominic Fritz, pe Facebook.

Citeste si: Ile: „Vom trimite oameni în şomaj și vom suferi pierderi de 3...