„Am promis! La începutul anului, în februarie, Inspecţia Economică din MFP a început un control la Primăria Municipiului Bucureşti. PMB a fost "ocolită" foarte mulţi ani de astfel de controale. Controlul a fost întrerupt pe perioada stării de urgenţă dar este definitivat acum. Voi prezenta mai multe detalii în cadrul declaraţiilor de presă pe care le fac săptămânal de la MFP. Până atunci vă pot spune că legea a fost încălcată în toate aspectele investigate de MFP", a scris ministrul Finanţelor pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, în prezent Inspecţia Economică este în control la cinci companii municipale urmând ca verificările să vizeze toate companiile municipale.

„V-am promis că voi elimina risipa şi furtul banului public din toate instituţiile publice. Aşa voi face", încheie Florin Cîţu.

Săptămâna trecută, după o întâlnire cu primarul ales al Capitalei, Nicuşor Dan, şi cu premierul Ludovic Orban, ministrul Finanţelor preciza că situaţia financiară la Primăria Capitalei este una dificilă. Ulterior, Florin Cîţu a transmis că Primăria Capitalei avea în cont 10,8 milioane de lei la 30 septembrie 2020.

Citeste si: Cîțu: „Pachetul de susținere a economiei o să depășească 7% din PIB”

Citeste si: 8 remedii pentru ameliorarea durerii in gat

„La întâlnirea cu premierul Ludovic Orban şi primarul ales (al Capitalei, n.r.) Nicuşor Dan am prezentat şi câţi bani are PMB la 30 septembrie în cont. Sunteţi pregătiţi? 10,8 milioane de lei. De aceea am spus că sunt elegant când vorbesc de o situaţie dificilă şi am promis că mă voi implica pentru a rezolva problemele bucureştenilor", a scris Cîţu joia trecută, pe pagina sa de Facebook.