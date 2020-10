UPDATE 12:42 Nicușor Dan a decis să intre în izolare până la aflarea rezultatului

Primarul ales al Capitalei Nicuşor Dan a anunţat că a efectuat testul COVID-19 şi a decis să se autoizoleze până la aflarea rezultatului.

„Am făcut testul COVID-19 şi am decis să mă autoizolez până la aflarea rezultatului, după ce am aflat astăzi că este posibil să fi fost expus contactării virusului. În afara emisiunilor tv, am purtat permanent mască şi militez pentru respectarea tuturor măsurilor de protecţie împotriva acestei boli. Nu am niciun fel de simptome specifice bolii. Revin curând - cu veşti bune, sper”, a scris Nicuşor Dan luni pe Facebook.

Nicușor Dan a fost invitat, miercuri, 30 septembrie, la emisiunea lui Silviu Mănăstire de la B1TV, care a anunțat că a fost diagnosticat cu noul coronavirus.

„Există niște normative care reglementează această chestiune. Conform definiției de caz nu sunt contact direct”, a declarat luni Nicușor Dan.

Orban a anunțat că se testează pentru Covid-19

Premierul Ludovic Orban a solicitat în această dimineață efectuarea unui test la cerere pentru noul coronavirus. Premierul nu a manifestat simptome specifice infectării cu noul coronavirus, dar până la primirea rezultatului, acesta și-a suspendat întâlnirile fizice cu alte persoane, potrivit informațiilor transmise de Guvern.