„Deși am fost extrem de atent cu protecția și cu normele de igienă, am contactat Covid. Din fericire am o formă ușoară și voi trece peste asta cu bine”, a afirmat Virgil Ianțu, mulțumindu-le medicilor de la Spitalul Monza și echipei de la Spitalul Mobil Chitila care îl îngrijește.

„A fost o experiență care m-a făcut să îi apreciez și mai mult pe cei care în fiecare zi se expun pentru a ne face pe noi bine. Pe voi vă rog doar să nu lăsați garda jos și să vă protejați cât puteți, purtând masca și exagerând cu igiena. Asta pentru voi și pentru cei dragi vouă. Vă doresc sănătate, iar mie îmi doresc negativare rapidă!”, a mai scris el într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook, alătrui de o fotografie.

