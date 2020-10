Precizările au fost făcute în urma unei discuţii, la Ministerul Transporturilor, cu premierul Ludovic Orban şi ministrul Lucian Bode. Pe agenda discuţiilor figurau proiectele de infrastructură şi transport aferente Capitalei şi zonei metropolitane Bucureşti-Ilfov.

Citând o replică din filmul Casablanca, Nicuşor Dan a declarat la finalul întâlnirii că discuţia de la Ministerul Transporturilor "este începutul unei frumoase prietenii". El a subliniat că Bucureştiul "este obligat" să colaboreze cu Ministerul Transporturilor, deoarece multe dintre proiecte care vizează mobilitatea ţin de colaborarea cu acest minister.

Lucian Bode a precizat că a fost vorba despre o primă întâlnire de lucru, având drept obiectiv principal analiza portofoliului de proiecte de infrastructură de transport, pe toate modurile de transport: rutier, feroviar, metrou, aerian din regiunea Bucureşti Ilfov. El a adăugat că s-a vorbit despre proiecte care "vor transforma Bucureştiul în noul Bucureşti, un Bucureşti durabil, modern", conectat printr-un sistem integrat şi eficient de transport.

„Pentru acest lucru e clar că e nevoie de un parteneriat, un parteneriat solid între administraţia locală şi cea centrală şi despre o viziune comună de dezvoltare. Azi, împreună cu directorii principalelor companii din minister, împreună cu colegii care coordonează componenta de fonduri europene din ministerul nostru, am discutat şi credem noi că am dat startul unui proces de construcţie, un proces amplu, în care am setat viziunea coerentă de dezvoltare a Bucureştiului şi a regiunii Ilfov, din punct de vedere al infrastructurii de transport", a precizat ministrul Transporturilor.

Citeste si: Nicușor Dan, despre alegeri: „Mi se pare comic ca tocmai PSD să...

Citeste si: Primele semne de sarcina

El a menţionat că în cadrul întâlnirii a fost prezentat stadiul fiecărui proiect şi planul investiţional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru următorii zece ani, informează Agerpres.