Cea de-a doua organizaţie a pensionarilor care organizează protestele este Federaţia Naţională "Unirea" a Pensionarilor din România (FNUPR), potrivit preşedintelui FNPR.

Motivul nemulţumirii pensionarilor care participă la protest este nivelul până la care Guvernul a decis să majoreze pensiile din data de 1 septembrie, a precizat Preda Nedelcu.

„Ca revendicare de Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, vom solicita Guvernului României, autorităţilor statului, în această zi când Guvernul şi preşedintele României ar trebui să omagieze seniorii ţării, aşa cum a recomandat Organizaţia Naţiunilor Unite, pentru ceea ce au făcut aceştia pentru dezvoltarea societăţii omeneşti, vom cere să fie respectată hotărârea adoptată de Parlamentul României privind majorarea valorii punctului de pensie la suma stabilită în articolul 86 al Legii 127 din 2019, adică punctul de pensie să reprezinte 1.775 de lei, şi nu atât cât a stabilit Guvernul prin Ordonanţa 136 din 15 august", a menţionat preşedintele Federaţiei Naţionale a Pensionarilor din România.

Liderul FNPR s-a declarat optimist că la acţiunea programată să înceapă la ora 10 vor participa aproximativ 100 de pensionari.

Citeste si: Orban, reacție la protestele din țară: "Unii parcă nu îşi iubesc...

Citeste si: 27 de idei pentru un mic dejun gustos si sanatos

„Având în vedere condiţiile de pandemie şi ţinând seama de hotărârea aprobată de forurile competente că putem să ieşim în stradă 100 de oameni, atât am informat Primăria că vor fi. Dar nu ştiu, poate că vor fi mai mulţi, poate că vor fi mai puţini, că pensionarii au manifestat interes pentru acest demers iniţiat de noi", a afirmat Preda Nedelcu.

Preşedintele Federaţiei Naţionale a Pensionarilor din România a explicat că subiectul majorării pensiilor a rămas singura solicitare a pensionarilor, după ce nemulţumirile formulate săptămâna trecută de cele două organizaţii de pensionari faţă de acţiunile Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale au fost rezolvate de conducerea ministerului.

„Noi am avut şi alte revendicări pe care voiam să le prezentăm, însă nu mai sunt de actualitate, pentru că după conferinţa noastră de presă (de săptămâna trecută, n.r.), de la Ministerul Muncii s-au deblocat toate fondurile pentru care noi am criticat-o pe doamna ministru Violeta Alexandru când nu ne-a comunicat care sunt banii prevăzuţi de lege pentru acordarea de ajutoare pensionarilor nevoiaşi cu prilejul acestei zile de sărbătoare pentru pensionari. Doamna ministru a dispus deblocarea fondurilor, ne-au şi comunicat cât avem, iar noi am comunicat tuturor asociaţiilor pensionarilor din ţară sumele care au fost repartizate pentru acordarea de ajutoare pensionarilor de 1 octombrie", a menţionat Preda Nedelcu.

Recent, plenul Parlamentului a adoptat rectificarea bugetară pe 2020, cu amendamentul PSD referitor la creşterea cu 40% a punctului de pensie. Parlamentarii au decis, la propunerea PSD, cu 242 voturi 'pentru', 147 'împotrivă' şi 11 abţineri, abrogarea articolului potrivit căruia punctul de pensie se majora cu 14%, în acest fel rămânând în vigoare legea sistemului public de pensii care prevede majorarea acestuia cu 40%, informează Agerpres.